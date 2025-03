Wyczyścili grób Pawła Królikowskiego w 5. rocznicę śmierci. Tak wygląda okazała mogiła. Ten napis daje do myślenia

Za nami wielka gala Oscarów 2025, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kina. W nocy z 2 na 3 marca po raz kolejny wręczono najbardziej prestiżowe nagrody filmowe. Jak co roku, ceremonia odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles, gromadząc największe gwiazdy branży filmowej. Czerwony dywan ponownie stał się miejscem, gdzie zaprezentowane zostały spektakularne kreacji. Wieczór pełen był wielkich emocji oraz niespodzianek. Niektóre nagrody trafiły do faworytów, którzy od miesięcy byli wskazywani jako główni kandydaci do statuetek, ale nie zabrakło też zaskoczeń. W trakcie wydarzenia było też sporo poruszających przemówień - laureaci dziękowali swoim rodzinom, współpracownikom oraz wiernym fanom, podkreślając, jak wielką wartością jest sztuka filmowa.

Wśród nominowanych znalazła się Demi Moore, której rola w "Substancji" sprawiła, że wszyscy typowali ją jako kandydatkę do zwycięstwa. Akademia zdecydowała jednak, że statuetka w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa pójdzie w ręce 25-letniej Mikey Madison za rolę w "Anorze".

Tak Demi Moore zareagowała na przegraną

Kamery na imprezie uchwyciły Demi Moore, kiedy dowiedziała się, że to nie ona otrzyma statuetkę. Aktorka kiwnęła głową, a następnie zaczęła bić brawo. W sieci ta reakcja wywołała jednak ogromne poruszenie wśród fanów aktorki. Większość uznała, że gwiazda była zaskoczona i przygnębiona.

Reakcja Demi była smutna, ​​była całkowicie zszokowana. To była jej nagroda, to był jej czas i Akademia jej ją odebrała. Boże, jestem taki wściekły Demi, to powinnaś być Ty To ogromny błąd Akademii Została okradziona z tej statuetki - czytamy w sieci słowa wyraźnie wzburzonych fanów.

Ewa Kasprzyk o roli w "Chłopach". Powiedziała o kreacji na Oscary!

