Sprawdź, jak dobrze znasz 3. sezon "Rodu smoka". QUIZ tylko dla prawdziwych fanów

Sprawdź swoją wiedzę o 3. sezonie "Rodu smoka" w naszym quizie

Trzeci sezon produkcji HBO dostarczył widzom znacznie więcej wrażeń niż poprzednia seria. Z ekranem pożegnało się wiele kluczowych postaci, a wśród nich książę Jacaerys Velaryon, w którego wcielał się Harry Collet, oraz ser Otto Hightower grany przez Rhysa Ifansa. Śmierć ponieśli również ser Criston Cole, odgrywany przez Fabiena Frankela, oraz księżniczka Helaena Targaryen, w którą wcieliła się Phia Saban. Twórcy zaserwowali także dwa monumentalne starcia zbrojne. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy zapamiętałeś wszystkie kluczowe detale.

"Ród smoka". Jak uważnie oglądaliście 3. sezon? Pytanie 1 z 15 Czego na swoim gobelinie NIE wyhaftowała Helaena? Aemonda w Harrenhal Swojej śmierci Bitwy o Tumbleton Następne pytanie

Najważniejsze wydarzenia z 3. sezonu "Rodu smoka"

Początek trzeciego sezonu to dwa epizody, które pierwotnie miały zamykać poprzednią serię. Akcja ruszyła od spektakularnej Bitwy w Gardzieli, po której królowa Rhaenyra Targaryen ostatecznie przejęła władzę w Królewskiej Przystani. Zarysował się wyraźny konflikt między władczynią a Daemonem, gdy ten ze zdumieniem odkrył, że to jego córka Rhaena zdołała oswoić smoka Owcokrada. Doprowadziło to do groźnego spięcia między tą bestią a smokami Syrax, Seasmokiem i Caraxesem. Tymczasem lord Ormund Hightower nie zamierzał składać broni i ogłosił nowym władcą najmłodszego potomka Alicent, księcia Daerona.

Alicent zdecydowała się na drastyczny krok i próbowała otruć Aemonda podczas jego pobytu z Alys w Harrenhal. Zwieńczeniem sezonu była brutalna Bitwa o Tumbleton, w której życie stracili Ormund i ser Roderick Dustin. Kluczowym momentem okazała się zdrada Ulfa Białego, który na grzbiecie Srebrnoskrzydłej spopielił wojska obu zwaśnionych stron i zniszczył samo miasto. Rhaenyra z kolei zleciła egzekucję Wielkiego Septona, wchodząc na wojenną ścieżkę z instytucją kościoła, po czym ogłosiła się przed ludem wybraną przez los. W finale królowa dowiaduje się o samobójstwie Helaeny, która przed śmiercią zdążyła przekazać jej mroczną wizję przyszłości.

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