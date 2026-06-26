Andrzej Rosiewicz w wieku 82 lat na parkiecie w telewizji. Internauci nie kryją skrajnych emocji

Wielka wiadomość zyskała już oficjalne potwierdzenie: Andrzej Rosiewicz zapisze się w historii polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami" jako najstarszy uczestnik. Ten 82-letni wokalista, którego przeboje takie jak "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło" oraz "Najwięcej witaminy" są doskonale znane wielu pokoleniom, przy okazji tej zapowiedzi pojawił się w studiu magazynu "halo tu polsat". W internecie błyskawicznie rozgorzała debata: czy ten angaż to na pewno trafiona decyzja? Poniżej zebraliśmy najciekawsze opinie internautów.

Andrzej Rosiewicz powalczy o Kryształową Kulę. To rekordzista polskiej wersji programu

Artysta, który ma za sobą kilkadziesiąt lat działalności na scenie, dołączył do grona oficjalnie potwierdzonych przez Telewizję Polsat uczestników jesiennej edycji "Dancing with the Stars" jako trzecia gwiazda z kolei. Andrzej Rosiewicz nie kryje ogromnej radości z tego nowego przedsięwzięcia. Bez wątpienia uwaga widzów w całej Polsce skupi się właśnie na nim, gdyż nie tylko staje się on rekordzistą pod względem wieku, lecz także przebija wcześniejszy rekord o ponad dziesięć lat.

Widzowie różnią się w opiniach

Kiedy oficjalnie przekazano informację, która już wcześniej przez kilka dni krążyła w sieci, pojawiły się zupełnie skrajne oceny ze strony telewidzów. Na oficjalnych profilach "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" posypały się liczne i zróżnicowane komentarze. Część fanów deklaruje głęboki podziw dla witalności i pozytywnego nastawienia 82-latka, wskazując, że takiej energii pozazdrościć by mu mogli znacznie młodsi ludzie. Nie brakuje jednak i takich, którzy kwestionują obecność celebrytów w tym wieku na telewizyjnym parkiecie. Część z nich wprost wyraża obawy, czy udział w tak intensywnym show nie odbije się negatywnie na zdrowiu seniora. Pojawiły się również głosy przypominające jego dawne, wzbudzające kontrowersje wypowiedzi o charakterze politycznym i światopoglądowym. Na oficjalnych profilach Polsatu w mediach społecznościowych można przeczytać:

"Z całym szacunkiem, ale chyba to lekka przesada" "Szacun, że Pan Andrzej mimo wieku i ewentualnych ograniczeń zdecydował się na udział w programie, ludzie są okropni" "Gruba przesada moim zdaniem" "Może dzięki udziałowi w programie bardziej otworzy się na artystyczną społeczność" "Podziwiam za odwagę" "Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny" "82 lata - szacun!" "Te treningi taneczne są jakoś potwierdzone przez lekarzy?" "I to jest prawdziwa legenda" "Program nigdy nie miał ograniczeń wiekowych. Jeśli Pan Andrzej chce sobie potańczyć, to niech tańczy"

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" 2026 - uczestnicy

Na ten moment oficjalnie potwierdzono, że w nadchodzącej, 32. odsłonie show udział wezmą:

Helena Englert

Mandaryna

Andrzej Rosiewicz

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, wciąż trwają rozmowy z kolejnymi kandydatami chętnymi do rywalizacji o Kryształową Kulę. Jak dowiedział się "Super Express", na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawi się znana na całym świecie zawodniczka MMA, Joanna Jędrzejczyk. Z zakulisowych przecieków wynika również, że w programie mogą wziąć udział tacy znani goście, jak aktorka Izabela Kuna, podcaster Żurnalista czy wokalista Kuba Szmajkowski.

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