Tylko u nas: Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami"! Gwiazda sztuk walki wytańczy sobie Kryształową Kulę?

Joanna Jędrzejczyk jest niewątpliwie królową sztuk walki, jeśli chodzi o zawodniczki z Polski z sukcesami na arenie międzynarodowej. Choć początkowo, jako dziecko, zaczynała od innych dyscyplin, wszystko zmieniło się dzięki treningom boksu tajskiego. "JJ" stała się jedyną Polką w amerykańskiej organizacji MMA – Ultimate Fighting Championship, a teraz przed nią kolejne wyzwanie, ale w zupełnie innej dziedzinie. 38-latka ma podbić parkiet "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami": Joanna Jędrzejczyk weźmie udział w nowej edycji

Fani już nie mogą doczekać się kolejnej, 32. edycji programu, która trafi na antenę jesienią. Telewizja Polsat potwierdziła już udział Heleny Englert i Mandaryny, a do tego swój start ujawnił 82-letni Andrzej Rosiewicz, najstarszy uczestnik w historii polskiej wersji show. Ostateczna lista gwiazd w tej chwili nie jest jeszcze zamknięta. Jak już pisaliśmy, zakontraktowanymi uczestnikami są aktorka Izabela Kuna, piosenkarka Kaeyra i kontrowersyjny podcaster Żurnalista. Możliwymi kandydatami do wygranej mają być również pięściarz Tomasz Adamek i piosenkarz Kuba Szmajkowski, który miałby tańczyć w parze z mężczyzną. Do listy wybranych już uczestników "Tańca z Gwiazdami" możemy dziś dopisać kolejne nazwisko... to Joanna Jędrzejczyk.

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Mistrzyni MMA "da się lubić". To dlatego dostała zaproszenie

Jak dowiedział się "Super Express", produkcja bardzo liczyła na udział kolejnej gwiazdy sportu w tanecznym hicie Polsatu. Ostatecznie, na parkiecie "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami" jesienią zobaczymy Joannę Jędrzejczyk, znaną i lubianą ikonę mieszanych sztuk walki, która zdobyła międzynarodowe uznanie, jednocześnie ciesząc się dużą sympatią widowni.

"Stacji zależało na pozyskaniu gwiazdy sportu, ale nie jakiejś niszowej, którą znają tylko fani danej dyscypliny. Jędrzejczyk jest ikoną sportów walki, znana nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Z osiągnięciami w parze idzie to, że ta dziewczyna jest uśmiechnięta i zwyczajnie 'da się lubić'" - zdradza nasze źródło z produkcji.

Myślicie, że Joanna Jędrzejczyk zada konkurentom skuteczne ciosy i jesienią odbierze Kryształową Kulę? Warto przypomnieć, że zwycięzca poprzedniej edycji - Gamou Fall - ma na koncie gale freak-fightowe. Z kolei byłymi zwyciężczyniami ze świata sportu są lekkoatletki Monika Pyrek (jesień 2010) i Joanna Mazur (wiosna 2019).

Sonda Który sportowiec powinien być w "Tańcu z gwiazdami"? Robert Kubica Urszula Radwański Justyna Kowalczyk Jerzy Dudek Zbigniew Bartman Joanna Jędrzejczyk Łukasz Podolski Jakub Błaszczykowski Anita Włodarczyk