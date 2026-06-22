Wrócą z wakacji i wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"? Polski wokalista związał się z przystojnym tancerzem

Wielkimi krokami zbliża się jesienna ramówka telewizji Polsat i tym samym: kolejna odsłona popularnego show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Chociaż twórcy formatu ogłosili już pierwsze nazwiska, lista uczestników nadal pozostaje otwarta. Do walki o główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę, może przystąpić Kuba Szmajkowski. Za kulisami mówi się, że piosenkarz miałby zaprezentować się na parkiecie u boku innego mężczyzny. O tym, czy rolę tę przejmie jego życiowy partner, artysta opowiedział niedawno w rozmowie z Eska.pl.

Kuba Szmajkowski spędza wakacje w Grecji. Wokalista miał już rozmawiać z produkcją „Tańca z Gwiazdami”

Telewizja Polsat oficjalnie potwierdziła, że w nowym sezonie popularnego programu tanecznego zobaczymy Helenę Englert oraz Mandarynę. Na parkiecie zaprezentuje się również 82-letni wokalista Andrzej Rosiewicz, który tym samym pobije historyczny rekord wiekowy w polskiej edycji. Nieoficjalne doniesienia medialne sugerują dodatkowo udział aktorki Izabeli Kuny oraz 24-letniego Kuby Szmajkowskiego. Obecnie muzyk wypoczywa w Grecji, gdzie wyjechał w towarzystwie swojego chłopaka i grupy znajomych. Niewykluczone jednak, że zaraz po powrocie z południa Europy rozpoczną się intensywne treningi. Serwis "Plotek" informuje, że producenci bardzo zabiegają o stworzenie na ekranie jednopłciowego duetu i prowadzili już z wokalistą stosowne rozmowy.

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Kuba Szmajkowski wskazuje partnera do tańca. Wybór padł na Emilio

Sam Kuba Szmajkowski nie ukrywa, że z wielką chęcią sprawdziłby swoje siły w rozrywkowym formacie Polsatu. Wokalista, który bardzo dobrze radzi sobie w dynamicznych choreografiach scenicznych, udzielił niedawno wywiadu serwisowi Eska.pl. Wyjaśnił w nim, że jedynym dopuszczalnym kandydatem do męsko-męskiej pary pozostaje jego chłopak. Emilio Araya zajmuje się tańcem zawodowo, a jego najmocniejszą stroną są układy hip-hopowe. Aktualnie występuje on w ramach koncertów Felicii, reprezentantki Szwecji na tegorocznej Eurowizji.

"Zobaczymy, ja bym bardzo chciał, więcej nie powiem. Jeżeli w parze jednopłciowej, to musiałby to być Emilio, a jeśli z tancerką, to pełna dowolność. Emilio zaczynał od tańca towarzyskiego. Jest turbo zdolny, przede wszystkim jeśli chodzi o hip-hop, ale w tańcu towarzyskim naprawdę wymiata" - powiedział artysta.

32. druga odsłona programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” trafi do jesiennej ramówki stacji Polsat. Warto przypomnieć, że statuetki w trzech ubiegłych edycjach trafiły do influencerów Marii Jeleniewskiej i Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego oraz do aktora i modela, Gamou Falla.

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