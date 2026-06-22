Trojanowska zdradziła, dlaczego odmawia udziału w "Tańcu z gwiazdami". Padły mocne słowa

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zagości na ekranach telewizorów w jesiennej ramówce, a Polsat systematycznie dawkuje widzom informacje o uczestnikach. Potwierdzono już, że o zwycięstwo rywalizować będą Helena Englert i Mandaryna, której obecność wzbudziła spore emocje. Internauci zwracają uwagę na fakt, że Marta Wiśniewska ma za sobą profesjonalną przeszłość taneczną, choć warto przypomnieć, że w przeszłości podobne sytuacje miały już miejsce na parkiecie programu.

Izabela Trojanowska nie chce do "Tańca z gwiazdami"

Niedawno w kuluarach spekulowano o tym, że twórcy "Tańca z gwiazdami" bardzo zabiegają o udział Izabeli Trojanowskiej – znanej i cenionej artystki, która od lat wciela się w postać w popularnym "Klanie". Piosenkarka nie wykazuje jednak entuzjazmu wobec tych pomysłów. Podczas rozmowy z portalem ESKA.pl, przeprowadzonej na zapleczu wydarzenia "Lato z Radiem i Telewizją Polską", gwiazda jasno określiła, dlaczego nie jest zainteresowana pojawieniem się na parkiecie.

Izabela Trojanowska odrzuca "Taniec z gwiazdami"

Znana z ogromnej ambicji wokalistka nie ukrywa, że nie widzi celu w angażowaniu się w przedsięwzięcie, w którym – według własnej oceny – nie ma realnych szans na zdobycie najwyższego miejsca na podium.

Czy obawiam się? Nie. Lubię brać udział w czymś, co mogę wygrać. Wydaje mi się, że poziom jest tak wysoki, że nie wygrałabym. To po co brać udział? Można się czegoś nauczyć, rzeczywiście. Ja sama chodzę na różne fitnessy, zajęcia ruchowe, jak tylko mogę i mam okazję. Teraz jest czas koncertów, trochę nie mam czasu - zaznaczyła w rozmowie z redaktorem serwisu ESKA.pl.

Artystka wspomniała, że w przeszłości odczuwała chęć spróbowania swoich sił na parkiecie, jednak w tamtym okresie nie otrzymała oficjalnego zaproszenia od producentów.

Nie mam parcia, żeby tam pójść. Kiedyś miałam ochotę, ale jakoś wtedy nie trafili na mnie. Nie wpadli na to, że mogłabym zatańczyć, a w tej chwili chyba nie za bardzo jest to mogą ambicją. Jak oglądam koleżanki, które ciężko pracują i podobają się publiczności, to wiem, że dałabym radę, ale nie o to chodzi. Jak się bierze udział w jakimś konkursie, to z nadzieją wygranej. W tej chwili chyba nie mam szans - dodała.

Trojanowska nie chce do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła powód