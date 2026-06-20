Helena Englert rozbraja szczerością. Do "Tańca z Gwiazdami" poszła dla popularności?!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-20 14:23

W piątkowe przedpołudnie poznaliśmy pierwszą uczestniczkę dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jest nią Helena Englert. Polsat już od dawna zabiegał o młodą aktorkę. Córka Jana Englerta z rozbrajającą szczerością wyznała, dlaczego właśnie teraz zdecydowała się na udział w show.

Helena Englert w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami"

Trwają przygotowania do dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Portale internetowe żonglują nazwiskami potencjalnych uczestników. Kilka dni temu pisaliśmy, że na parkiecie ma wystąpić Izabela Kuna (55 l.). Kolejną osobą, która ma rozważać udział w tanecznym show jest Marta "Mandaryna" Wiśniewska (48 l.). Z kolei w piątkowe popołudnie zrobiło się głośno Andrzeju Rosiewiczu! 82-letni gwiazdor może zostać najstarszym uczestnikiem w historii programu.

Giełda nazwisk trwa, a do tej pory tylko jedno został oficjalnie potwierdzone. Pod koniec piątkowego wydania "Halo, tu Polsat" zaprezentowano pierwszą uczestniczkę nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Została nią Helena Englert (26 l.). O potencjalnym udziale młodej aktorki w programie mówiono od dawna. W poprzednim sezonie Polsat miał ją kusić wysokim wynagrodzeniem.

Z kolei Edward Miszczak (71 l.) podobno liczy na to, że tańce Heleny przyciągną na widownię jej znanych rodziców - Jana Englerta (83 l.) i Beata Ścibakównę (58 l.). Producenci programu mają nadzieję, że w odcinku rodzinnym na parkiecie młoda gwiazda wystąpi z mamą.

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Helena Englert ze studia nagrań na parkiet

Okazuje się, że Helena Englert nie zdecydowała się na udział w show tylko dla "fanu". Już w rozmowie z Olą Filipek (31 l.) i Aleksandrem Sikorą (35 l.) przyznała, że udział w programie może sprawić, że więcej osób usłyszy o jej muzyce.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki - mówiła Englert.

Gwiazda nowej osłony "Rodzinki.pl" od pewnego czasu próbuje siły w muzyce. Na początku grudnia jako "Hela" dołączyła do managementu Kayax. Jej pierwszy singiel wywołał spore zamieszanie za sprawą sporu z Dorotą Masłowską (42 l.), która zarzuciła początkującej piosenkarce kradzież tekstu "kanapki z hajsem". Helena Englert nie zraziła się i nadal pracuje nad swoją muzyką. Wydała dwa kolejne single, z którymi za niedługo zagra na Open'erze.

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To dlatego Helena Englert poszła do "Tańca z Gwiazdami"

Po ogłoszeniu jej udziału w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" Hela opublikowała na Instagramie relację, w której wyjaśniła, co skłoniło jej wejścia na parkiet. Na początku stwierdziła, że od dziecka oglądała taneczny program, a tańcząc przed ekranem "doprowadzała swoją babcię do szału".

W kolejnym punkcie dodała, że po prostu lubi tańczyć. Dalej napisała, że od Polsat kilkukrotnie się do niej odzywał. Wahała się aż w końcu ktoś znajomy stwierdził, że przecież w pracy "nie handluje uranem" i ma jej ona sprawiać przyjemność. Czwarty punkt wzbudził największe zainteresowanie. Helena Englert szczerze przyznała w nim, że chce w ten sposób wypromować swoją muzykę.

Bo kocham robić muzykę. I chcę móc się nią dzielić z jak największą liczbą odbiorców, a najpopularniejszy program rozrywkowy w tym kraju daje do tego fantastyczną platformę. I nie ma w tym nic złego - stwierdziła.

"Bo chcę i mogę" - dodała na samym końcu. Myślicie, że rywalizacja o Kryształową Kulę jest dobrym sposobem na promocję?

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Aktorka Helena Englert z blond włosami w białej, eleganckiej bluzce, ze skrzyżowanymi rękami, patrząca w obiektyw. W tle roślinność i okrągłe świetlne zdobienia. Więcej o udziale Heleny Englert w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na naszym portalu.
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HELENA ENGLERT
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI