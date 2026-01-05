"Taniec z Gwiazdami" 18: Ruszyła giełda nazwisk

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudziła ogromne emocje. Producenci show robią wszystko, by o nowym sezonie było równie głośno. Od tygodni trwają intensywne prace nad nowymi odcinkami. Wiadomo już, że kolejna seria ruszy 1 marca. Chociaż gwiazdy powinny już za chwilę rozpocząć treningi, to nazwiska uczestników nadal trzymane są w tajemnicy.

Jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pisaliśmy o potencjalnym udziale w show Zenona Martyniuka (56 l.). Wśród sław rywalizujących o Kryształową Kulę z pewnością nie zabraknie jakiejś gwiazdy sieci, które przyciągają do programu młodą widownię. Kolejny raz pojawiają się głosy, że na parkiecie zobaczymy Sebastiana Fabijańskiego (38 l.). Utalentowany aktor pojawił się już kilka razy na widowni programu.

"Taniec z Gwiazdami": Matka z córką powalczą o Kryształową Kulę?

Wysoką pozycję na liście potencjalnych uczestników programu znajduje się również Helena Englert (25 l.). Zabiegać ma o nią sam Edward Miszczak (70 l.), który ma nadzieję, że młoda aktorka przyciągnie na widownię swoich znanych rodziców - Jana Englerta (82 l.) i Beatę Ścibakównę (57 l.). Kilka tygodni temu osoba związana z produkcją stwierdziła, że Englert mogłaby liczyć na jedno z najwyższych wynagrodzeń w historii programu.

Producenci "Tańca z Gwiazdami" postanowili pójść o krok dalej. Jak twierdzi portal Kozaczek.pl, trwają negocjacje nie tylko z Heleną Englert, ale również... jej mamą!

Helena Englert obecnie jest na topie i mocno wyróżnia się wśród gwiazd młodego pokolenia. Jej mamy nikomu nie trzeba przedstawiać. Rywalizacja matki i córki na parkiecie jest mocnym pomysłem, który przyciągnąłby widzów. To coś, czego jeszcze w tym show nie było - mówi portalowi tajemniczy informator.

Byłaby to pierwsza taka sytuacja w historii polskiego "Tańca z Gwiazdami". Chcielibyście zobaczyć rywalizację matki i córki na parkiecie?

