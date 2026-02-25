Kaja Paschalska świętuje 40. urodziny. Tak zmieniała się Ola z "Klanu"

Urodzona w Warszawie 25 lutego 1986 roku Kaja Paschalska swoją przygodę z mediami rozpoczęła niezwykle wcześnie. Do obsady kultowego "Klanu" dołączyła już w 1997 roku jako jedenastolatka, a rola dorastającej Oli Lubicz przyniosła jej ogromną, ogólnopolską rozpoznawalność. Popularność zdobyta dzięki telewizji stała się dla niej przepustką do realizacji marzeń muzycznych. Już w 2001 roku na rynku pojawił się jej debiutancki album zatytułowany po prostu "Kaja Paschalska. Płyta odniosła komercyjny sukces, głównie za sprawą hitu "Przyjaciel od zaraz". Gwiazda nie spoczęła na laurach i kontynuowała karierę wokalną, co zaowocowało wydaniem w 2003 roku drugiego krążka "Kaja 2". Oprócz stałego angażu w sadze rodu Lubiczów, Paschalska pojawiała się gościnnie w takich produkcjach jak "Świat według Kiepskich", "Bulionerzy" czy "Hotel 52".

Kaja Paschalska w programach rozrywkowych i życiu prywatnym

Wszechstronna artystka wielokrotnie udowadniała swoje talenty w popularnych formatach telewizyjnych, biorąc udział m.in. w "Tańcu z gwiazdami" oraz programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jej głos jest również doskonale znany młodszym odbiorcom, ponieważ to właśnie ona dubbingowała postać Iskierki w polskiej wersji przygód Dzwoneczka. W dorobku Kai Paschalskiej znajdują się także role teatralne oraz dwukrotny udział w sesjach dla magazynu "CKM". Mimo niemal trzydziestoletniego stażu w branży, celebrytka bardzo dba o swoją prywatność. Rzadko wypowiada się na tematy osobiste, choć wiadomo, że w 2020 roku zakończyła związek z raperem Tomaszem Lewandowskim (VMN). Obecnie ma nowego partnera, jednak na imprezach branżowych zazwyczaj pojawia się solo. Mimo upływu 29 lat od debiutu, aktorka wciąż zachwyca młodzieńczą energią, co doskonale widać na najnowszych zdjęciach.

