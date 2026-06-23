Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez ulubienicy widzów?! Wszystko przez romans ze zwycięzcą programu?

"Taniec z Gwiazdami": Dziewiętnasty sezon bez "królewskiej pary"

"Taniec z Gwiazdami" od ponad dwudziestu lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Nie zaszkodziła mu nawet zmiana stacji z TVN na Polsat czy dłuższa w emisji. Producenci tanecznego show dwoją się i troją, by na parkiecie pojawiły się najpopularniejsze nazwiska. Od kilku edycji sięgają również po influencerów, którzy przyciągnęli przed ekrany młodsze pokolenie widzów.

Z każdą kolejną edycją tanecznego show coraz większą popularność zyskiwali taneczni partnerzy uczestników show. Z "Tańca z Gwiazdami" do show-biznesu przeszli m.in. Edyta Herbuś (45 l.), Rafał Maserak (42 l.), Stefano Terrazzino (46 l.) czy Izabela Janachowska (39 l.).

Z kolei królewską parą programu nazywani są Hanna Żudziewicz (34 l.) i Jacek Jeschke (30 l.). Taneczne małżeństwo zdobyło w sumie aż sześć Kryształowych Kul! W osiemnastym sezonie spotkali się w finale. Ostatecznie to Żudziewicz doprowadziła swojego tanecznego partnera, Gamou Falla (34 l.), do zwycięstwa. Wiadomo już, że nie pojawią się w jesiennej edycji. Postanowili trochę odpocząć.

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"Taniec z Gwiazdami": Ważą się losy Magdaleny Tarnowskiej. O co chodzi?

Coraz głośniej mówi się o tym, że z parkietu zniknie inna ulubienica widzów. Ważą się bowiem losy Magdaleny Tarnowskiej (28 l.), która dołączyła do ekipy "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" w szesnastym sezonie. W siedemnastym tańczyła z Mikołajem "Bagin" Bagińskim (24 l.). Młody influencer cieszy się w sieci ogromną popularnością. W programie zrobił największe postępy ze wszystkich uczestników i chociaż nie był najlepiej tańczącym z uczestników, to właśnie on zdobył Kryształową Kulę.

Fani Bagiego przenieśli swoją sympatię również na Tarnowską, która z dnia na dzień zyskiwała na popularności. Do tego nieustannie pojawiały się plotki, że parę łączy coś więcej niż tylko wspólne treningi. Sami zainteresowani milczeli na ten temat jak zaklęci. W dziewiętnastym sezonie Magdalena występowała w parze z Piotrem Kędzierskim (44 l.), który zdecydowanie nie ma talentu do tańca. Nadrabiał za to humorem i charyzmą. Dziennikarz zaszedł aż do półfinału, gdzie sam zrezygnował z dalszego udziału. Część widzów uważa, że fani Mikołaja Bagińskiego głosowali nie na Kędzierskiego, ale na Magdalenę Tarnowską.

W między czasie Edward Miszczak (71 l.), dyrektor programowy Polsatu, postanowił zrobić z Bagiego nową gwiazdę Polsatu. Influencer pojawił się w roli gościnnego prowadzącego m.in. w "Tańcu z Gwiazdami", "Nasz nowy dom" i poprowadził finał "Farmy". Miał być to sprawdzian przed otrzymaniem własnego programu.

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Bagi naraził się Miszczakowi. Tarnowska odczuje konsekwencje?

Wygląda jednak na to, że kariera Bagiego w Polsacie nie będzie za długa, a być może pociągnie również za sobą Magdalenę Tarnowską. Krótko po finale para potwierdziła plotki o związku. Od tamtej pory już się nie kryją ze swoją miłością. Nieco ponad dwa tygodnie później Bagiński na Youtubie opublikował pierwszy odcinek programu "Farma Bagiego", którego forma do złudzenia przypominała polsatowską "Farmę", ale z influencerami w roli uczestników.

Pierwszy odcinek show bardzo szybko zniknął z sieci. Okazało się, że gwiazdor stworzył swój program bez zgody producenta oryginalnej "Farmy". Ruch Bagiego miał zdenerwować Miszczaka i diametralnie zmieniło jego nastawienie do zwycięzcy "TZG". Jak informuje portal Pudelek, między innymi przez tą sytuację ważą się dalsze losy Magdaleny Tarnowskiej w tanecznym show.

Jeszcze kilka dni temu udział Magdy Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" był niemal pewny. Wszystko zmieniło się jednak po akcji z Bagim. Obecnie trwają rozmowy z nim, od ich finału najprawdopodobniej zależy, czy tancerka ostatecznie pojawi się w programie - przekazała osoba związana z produkcją programu.

Co więcej, podobno część gwiazd dziewiętnastej edycji miało dopytywać o udział Tarnowskiej. Czyżby obawiały się, że głosy internautów znowu trafią do niej?

Nie jest tajemnicą, że niektóre gwiazdy negocjujące udział w show dopytują o jej obecność i otwarcie przyznają, że mają w związku z tym pewne obawy. Uważają, że osoba, która zostanie jej partnerem tanecznym, już na starcie może mieć większe szanse na dotarcie do finału ze względu na jej rozpoznawalność oraz wsparcie Bagiego - dodał tajemniczy informator.

Uważacie, że Magdalena Tarnowska powinna pójść przykładem Hanny Żudziewicz oraz Jacka Jeschke i również zrobić sobie przerwę od "Dancing With The Stars"?

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QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie