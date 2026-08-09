Zmarła Anna Kaczmarczyk z "Na dobre i na złe". Poruszające pożegnanie

Kasia Kowalska
2026-08-09 12:33

Odeszła Anna Kaczmarczyk, która przez wiele lat pracowała w ekipie popularnego polskiego serialu "Na dobre i na złe". Niestety przegrała wieloletnią batalię z ciężkim schorzeniem. O jej odejściu poinformował w mediach społecznościowych znany aktor Tomasz Ciachorowski.

Płonąca biała świeca na czarnym tle. O pożegnaniu Anny Kaczmarczyk z Na dobre i na złe przeczytasz na SE.
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Nie żyje Anna Kaczmarczyk z ekipy serialu "Na dobre i na złe"

Przez ponad dwadzieścia lat Anna Kaczmarczyk współtworzyła serial "Na dobre i na złe" jako ceniona kostiumografka oraz członkini pionu produkcyjnego. Pierwsze doniesienia o jej zmaganiach z nowotworem wypłynęły do mediów przed dwoma laty, a temat ten nabrał rozgłosu w trakcie jubileuszu dwudziestopięciolecia telewizyjnej produkcji. Najbliżsi znajomi kobiety uruchomili nawet specjalną zbiórkę w internecie, aby pomóc jej w walce z rakiem.

Ania to nasza koleżanka z pracy, która od roku walczy z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby… Choroba nadeszła niepostrzeżenie. Kiedy nasza, niegdyś, "Duża Ania" była na końcu walki o swoje zdrowie i kondycję fizyczną - zamiast cieszyć się efektami długiej, wyczerpującej diety i operacji bariatrycznej - dowiedziała się, że ma nowego, bardzo trudnego przeciwnika do pokonania - brzmiał opis zbiórki.

9 sierpnia napłynęły niezwykle przygnębiające wieści o tym, że kostiumografka przegrała ostatecznie nierówną walkę z rakiem. Komunikat o jej odejściu przekazał opinii publicznej Tomasz Ciachorowski, który występuje w tym popularnym serialu medycznym od sześciu lat.

Aniu, ciężko znaleźć słowa żeby Cię pożegnać... Przez ponad 26 lat, właściwie od samego początku, byłaś częścią naszej serialowej rodziny w Leśnej Górze. Bardzo będzie brakować nam twojego głośnego śmiechu, ciepła i pogaduszek w garderobie. Będziemy tęsknić 💔. Tak bardzo chciałbym, żeby nie było to prawdą 😞... Wyrazy współczucia dla Twojej rodziny i bliskich. Do zobaczenia gdzieś tam po drugiej stronie - napisał na Instagramie.

Piosenkarz i aktor Martin Fitch wspomniał zmarłą kobietę, pisząc „Ojej, bardzo to smutne. Pamietam w 2010, kiedy trafilem na pare dni zdjeciowych do 'Na dobre i Ania' byla absolutnym sloncem tej produkcji. I zostala w mojej pamieci jako wspanialy czlowiek i dobra dusza”. Z kolei jeden z sympatyków medycznej produkcji ze smutkiem zaznaczył w swoim internetowym wpisie, że „Pani Ania miała w sobie dystans, poczucie humoru, zawsze uśmiechnięta i tworzyła wspaniałą atmosferę na planie, a teraz Tego zabraknie”.

Nie mylcie zmarłej Anny Kaczmarczyk z aktorką Anną Karczmarczyk 

Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że odeszła zrzeszona w pionie technicznym serialu Anna Kaczmarczyk, a nie występująca przed kamerami aktorka Anna Karczmarczyk. Zbieżność obu nazwisk rodzi czasami fatalne pomyłki, które w krajowych środkach masowego przekazu oraz na platformach społecznościowych pojawiają się zdecydowanie zbyt często. Apelujemy w związku z tym o dużą ostrożność przy czytaniu, a rodzinie zmarłej pracownicy składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

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