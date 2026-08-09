WZRUSZAJĄCY moment na Męskim Graniu w Krakowie! Katarzyna Nosowska z synem oficjalnie po raz ostatni

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-09 16:45

Katarzyna Nosowska to muzyczna ikona polskiej sceny sama w sobie. W ślady znanej mamy oraz również będącego muzykiem ojca poszedł na pewnym etapie swojego życia Mikołaj Krajewski. Mama z synem wielokrotnie razem występowali, dziś zaś z powodzeniem prowadzą wspólny podcast. Teraz jednak nadszedł czas na zakończenie pewnego etapu.

Katarzyna Nosowska to dziś już jedna z największych ikon polskiej muzyki. Karierę rozpoczęła jeszcze w latach 80., rozpoznawalność zaś zyskała w kolejnej dekadzie. Początkowo spełniała się jako frontmanka i wokalistka zespołu Hey, już trzy dekady temu zaś postanowiła rozpocząć także karierę solową.

To w jej ramach właśnie swoje umiejętności muzyczne, odziedziczone po znanych i utalentowanych rodzicach, zaprezentował syn Nosowskiej ze związku z Adamem Krajewskim.

Nosowska wróciła na scenę po śmierci mamy. "Bałam się, że nie dam rady"

Katarzyna Nosowska z synem muzycznie

Mikołaj Krajewski to jedyny syn artystki. Jest on dość dobrze znany w polskiej przestrzeni publicznej, gdyż działał w niej jako model oraz muzyk, pracuje także za kulisami Męskiego Grania oraz przez lata był częścią ekipy koncertowej swojej mamy. Mikołaj pojawia się gościnnie w utworze "Mówiła mi matka" z płyty "Basta" oraz "Predatoprzywry" i "Zimny" z krążka "Degrengolada".

Od ponad dwóch lat Krajewski spełnia się jako podcaster. Współprowadzi z Nosowską lubiany podcast "Bliskoznaczni", w których oboje prowadzą rozmowy na różne tematy okołożyciowe ze znanymi osobami. Nie ukrywa, że to właśnie to zajęcie daje mu największą satysfakcję i chce mu się poświęcić w pełni, w związku z czym podjął decyzję o zakończeniu swojej działalności scenicznej.

Polecany artykuł:

Katarzyna Nosowska składa nietypowe życzenia synowi. Mikołaj Krajewski kończy j…

Nosowska z synem ostatni raz razem na scenie

To właśnie w miniony weekend Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski stanęli razem na scenie ten ostatni raz. Okazją ku temu stał się solowy koncert artystki na Scenie Głównej Męskiego Grania, który miał miejsce w sobotę 8 sierpnia w Krakowie.

Matka z synem wystąpili razem, a następnie Krajewski zabrał głos. Otwarcie powiedział, że był to ostatni raz, gdy wystąpił u boku swojej rodzicielki. Mikołaj podziękował publiczności - oraz oczywiście swojej mamie, która nie kryła emocji. Nie jest tajemnicą, że choć dziś relacje między Nosowską i jej synem są bardzo dobre, pełne ciepła i zrozumienia, to dawniej nie należały do najłatwiejszych. Powodem takiego stanu rzeczy było przede wszystkim uzależnienie Krajewskiego od substancji odurzających, które z powodzeniem pokonał.

Nosowska pokazała męża i ludziom zrobiło się ciepło na sercu. Tak wygląda ich miłość. To niemal 30 lat razem!

Katarzyna Nosowska
Galeria zdjęć 23
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOSOWSKA
KATARZYNA NOSOWSKA