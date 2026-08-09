WZRUSZAJĄCY moment na Męskim Graniu w Krakowie! Katarzyna Nosowska z synem oficjalnie po raz ostatni

Katarzyna Nosowska to dziś już jedna z największych ikon polskiej muzyki. Karierę rozpoczęła jeszcze w latach 80., rozpoznawalność zaś zyskała w kolejnej dekadzie. Początkowo spełniała się jako frontmanka i wokalistka zespołu Hey, już trzy dekady temu zaś postanowiła rozpocząć także karierę solową.

To w jej ramach właśnie swoje umiejętności muzyczne, odziedziczone po znanych i utalentowanych rodzicach, zaprezentował syn Nosowskiej ze związku z Adamem Krajewskim.

Nosowska wróciła na scenę po śmierci mamy. "Bałam się, że nie dam rady"

Katarzyna Nosowska z synem muzycznie

Mikołaj Krajewski to jedyny syn artystki. Jest on dość dobrze znany w polskiej przestrzeni publicznej, gdyż działał w niej jako model oraz muzyk, pracuje także za kulisami Męskiego Grania oraz przez lata był częścią ekipy koncertowej swojej mamy. Mikołaj pojawia się gościnnie w utworze "Mówiła mi matka" z płyty "Basta" oraz "Predatoprzywry" i "Zimny" z krążka "Degrengolada".

Od ponad dwóch lat Krajewski spełnia się jako podcaster. Współprowadzi z Nosowską lubiany podcast "Bliskoznaczni", w których oboje prowadzą rozmowy na różne tematy okołożyciowe ze znanymi osobami. Nie ukrywa, że to właśnie to zajęcie daje mu największą satysfakcję i chce mu się poświęcić w pełni, w związku z czym podjął decyzję o zakończeniu swojej działalności scenicznej.

Nosowska z synem ostatni raz razem na scenie

To właśnie w miniony weekend Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski stanęli razem na scenie ten ostatni raz. Okazją ku temu stał się solowy koncert artystki na Scenie Głównej Męskiego Grania, który miał miejsce w sobotę 8 sierpnia w Krakowie.

Matka z synem wystąpili razem, a następnie Krajewski zabrał głos. Otwarcie powiedział, że był to ostatni raz, gdy wystąpił u boku swojej rodzicielki. Mikołaj podziękował publiczności - oraz oczywiście swojej mamie, która nie kryła emocji. Nie jest tajemnicą, że choć dziś relacje między Nosowską i jej synem są bardzo dobre, pełne ciepła i zrozumienia, to dawniej nie należały do najłatwiejszych. Powodem takiego stanu rzeczy było przede wszystkim uzależnienie Krajewskiego od substancji odurzających, które z powodzeniem pokonał.

Nosowska pokazała męża i ludziom zrobiło się ciepło na sercu. Tak wygląda ich miłość. To niemal 30 lat razem!