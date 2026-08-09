Sandra Kubicka zapowiada spore zmiany! "Za 12 dni operacja PLASTYCZNA". Co sobie zmieni?

Operacje plastyczne gwiazd polskiego show-biznesu

Operacje plastyczne kiedyś były tematem tabu, dziś coraz więcej gwiazd show-biznesu i celebrytów wprost wyliczają zabiegi, które przeszli. U niektórych osób ta lista jest naprawdę długa. Zamiłowania do dobrodziejstw medycyny estetycznej nie kryje Małgorzata Rozenek-Majdan (48 l.). Gwiazda TVN-u sama śmieje się, że co trzy lata ma nową twarz.

Część sław idzie pod nóż niemal na oczach swoich fanów i szczegółowo relacjonują w sieci przebieg zabiegów i rekonwalescencji. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z efektów. Niedawno poruszające nagrania opublikowała Julia von Stein (30 l.). Celebrytka przeszła szereg operacji, które niemal całkowicie zmieniły jej rysy twarzy i sprawiły, że z trudem się uśmiecha.

Pójść pod nóż zdecydowała się teraz Sandra Kubicka (31 l.). Celebrytka w połowie marca oficjalnie rozwiodła się z Aleksandrem Milwiw-Baronem (42 l.). Nie pozostała za singielką i od kilku miesięcy jest w związku z biznesmenem Adamem Zaorskim (31 l.).

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Sandra Kubicka idzie pod nóź. Co sobie zmieni?

Mężczyzna udał się niedawno w podróż służbową. Przed wyjazdem miał poprosić ukochaną, jak sama wyznała, żeby "nie świrowała" podczas jego nieobecności. Sandra nie wzięła sobie jego słów do serca.

Ja następny dzień po wylocie: pojechałam na zabieg odmładzający, a za 12 dni operacja plastyczna - przekazała na Instagramie.

Sandra Kubicka miała przekazać swojemu partnerowi, żeby dobrze zapamiętał jej twarz, bo za niedługo się zmieni.

Adamowi powiedziałam wczoraj, żeby patrzył na mnie uważnie, zapamiętał, zrobił sobie zdjęcie sercem, bo ja już tak nie będę wyglądać, jak wrócę - stwierdziła.

Modelka zdradziła przy okazji, na jaki zabieg się zdecydowała. Okazuje się, że myślała o tym od dawna. Czeka ją blefaroplastyka, czyli chirurgiczna korekta powiek.

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