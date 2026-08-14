Katarzyna Figura zachwycała sylwetką w "Kilerze". Tak zmieniła się przez lata - ZDJĘCIA

Katarzyna Figura to polska "seksbomba" i jedna ze zdecydowanie najpopularniejszych i najbardziej cenionych współczesnych aktorek w naszym kraju. Zagrała w swojej karierze w całym szeregu głośnych produkcji - ma na koncie takie hity jak m.in. "Kingsajz" (1987), "Ajlawju" (1999), "Zemsta" (2002) i "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" (2006). Zdecydowana większość widzów, a już zwłaszcza tych z pokolenia Milenialsów, kojarzy ją jednak z występu w "Kilerze".

Rola Katarzyny Figury w "Kilerze" to dziś ikona

W kultowej komedii Juliusza Machulskiego Katarzyna Figura wcieliła się w rolę Ryszardy "Gabrysi" Siarzewskiej, żony gangstera "Siary" (nieżyjący już Janusz Rewińki). To ona jest autorką wielu popularnych cytatów, które z czasem weszły do słownika powszechnego wielu Polaków, jak choćby: "Kiler, trzysta dolarów? Oc*ujałeś? Co ja sobie za to kupię, waciki?".

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Co ciekawe, Katarzyna Figura ujawniła w podcaście "Kultowe Polskie Komedie", że rolę Rysi w "Kilerze" odrzucił cały szereg znanych polskich aktorek (Juliusz Machulski twierdził ponoć, że zadzwonił "chyba do każdej"), z uwagi na to, że uchodziła za... obciachową. Figura rolę przyjęła i na prośbę reżysera przyleciała na plan prosto z Los Angeles.

Zachwycała w "Kilerze", a o jej figurze marzyły wszystkie Polki. Tak przez lata zmieniła się Katarzyna Figura

Łatka naczelnej polskiej "seksbomby" i wiążąca się z nią seksualizacja z pewnością odcisnęły swoje piętno na Katarzynie Figurze. Niemniej nie sposób nie docenić rozwoju jej kariery i faktu, że upływ czasu bynajmniej nie odbiera jej uroku i charyzmy.

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