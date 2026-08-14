Katarzyna Figura wraca na plan "Kilera"?! "Dostałam telefon i scenariusz"

"Kiler" (1997) i "Kiler-ów 2-óch" (1999) to żelazna klasyka polskiego kina i najlepsze rodzime komedie, tuż obok "Chłopaki nie płaczą", jakie kiedykolwiek powstały. Jedną z największych gwiazd filmów Juliusza Machulskiego była Katarzyna Figura, grająca postać Ryszardy "Gabrysi" Siarzewskiej, żony gangstera "Siary". Okazuje się, że aktorka chciała, by to właśnie jej Rysia stała się główną bohaterką nigdy nie zrealizowanego trzeciego "Kilera".

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"Kiler" to przeszłość, przyszłością mogła być "Kiler-ka"

W podcaście "Kultowe Polskie Komedie" Katarzyna Figura wyznała, że kilkanaście lat temu, podczas jednej z premier, podsunęła Juliuszowi Machulskiemu swój pomysł na trzecią odsłonę "Kilera". Miała być to "Kiler-ka".

Od lat marzyło mi się, żeby powstała trzecia część "Kilera". Nawet pamiętam, że kilkanaście lat temu podpowiadałam Julkowi [...] "słuchaj, to może być 'Kiler-ka', żeby Rysia stała się główną postacią. Ale jakoś to nie chwyciło [śmiech].

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Nadchodzi "Kiler 3"? Katarzyna Figura dostała scenariusz

W tej samej rozmowie poruszona została kwestia "Kilera 3", który ma realną szansę powstać (jeśli tylko znajdą się na niego pieniądze). Katarzyna Figura ujawniła, że otrzymała telefon od produkcji i niezwykle ucieszyła się na wieść o ewentualnym powrocie do roli Ryszardy. Chwilę później dowiedziała się jednak, że filmu nie będzie reżyserował Juliusz Machulski.

Od razu zadzwoniłam do Julka, bo to nie od niego dostałam telefon, tylko z produkcji filmu. Julek powiedział, że na pewno nie będzie tego reżyserował, że będzie jakby takim producentem, znaczy opiekunem artystycznym, ale nie będzie reżyserował. Nie wiem dlaczego, ale tak czy inaczej ucieszyłam się, dostałam scenariusz - powiedziała aktorka.

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Katarzyna Figura zdradziła też, że była absolutnie zachwycona tym, jak postanowiono poprowadzić jej bohaterkę w trzecim "Kilerze". "Zaskoczyło mnie rozwinięcie postaci Ryszardy, ale zaskoczyło mnie na "tak", że ona przez te kilkanaście lat tak jakoś ewoluowała. Bardzo ewoluowała. Nie mówię, że Rysia była jakimś... Ona była zabawna, ale była też bardzo sprytna. Na pewno posiadała inteligencję. Tutaj bardzo ciekawie się to rozwinęło" - stwierdziła.

Czy to wszystko oznacza, że "Kiler 3" powstanie? I co z postaciami Siary i Wąskiego, granymi przez świętej pamięci Janusza Rewińskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego? Na ten moment nie wiadomo. Katarzyna Figura nie określiła dokładnie, kiedy otrzymała rzeczony scenariusz. Przyznała jednak, że na skrypcie się skończyło i nie wiadomo, czy film znajdzie fundusze na realizację.