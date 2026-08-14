Janja Lesar o relacji z Kasią Zillmann. Wyjawiła całą prawdę o ich udziale w "Azja Express"

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-14 10:31

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann, które poznały się na planie programu "Taniec z gwiazdami", tworzą obecnie zgrany duet. Tancerka i utytułowana wioślarka postanowiły sprawdzić swoją relację w ekstremalnych warunkach podczas zagranicznej podróży. W najnowszym wywiadzie Lesar zdradziła, jak udział w formacie "Azja Express" wpłynął na ich życie i zapewniła, że ich uczucie wciąż jest bardzo silne.

Relacja Janji Lesar z młodszą o blisko dwie dekady Katarzyną Zillmann od samego początku wzbudza duże zainteresowanie mediów. Znana choreografka i utytułowana sportsmenka spotkały się podczas nagrań do "Tańca z gwiazdami", gdzie wystąpiły jako pierwszy w historii polskiej edycji tego programu kobiecy duet jednopłciowy. Uważni fani dość szybko zorientowali się, że między uczestniczkami nawiązała się głęboka więź wykraczająca poza zwykłą znajomość zawodową.

Początki związku Lesar i Zillmann

W momencie rozpoczęcia przygody z tanecznym show obie kobiety były zaangażowane w inne relacje romantyczne. Janja była związana z Krzysztofem Hulbojem, natomiast Katarzyna spotykała się z Julią Walczak, o której wypowiadała się jako o swoim największym oparciu. Ostateczne potwierdzenie krążących plotek o nowym uczuciu nastąpiło dopiero po finale tanecznej rywalizacji. Wówczas w internecie błyskawicznie rozprzestrzeniły się fotografie z pożegnalnej imprezy, co wywołało niemałe poruszenie w mediach plotkarskich. Chociaż start ich wspólnej drogi nie należał do najprostszych, obecnie Kasia i Janja tworzą niezwykle udany związek. Już niedługo widzowie będą mogli śledzić ich poczynania w programie telewizyjnym "Azja Express".

Janja Lesar szczerze o Katarzynie Zillmann po udziale w "Azja Express"

Niedawno Janja Lesar kategorycznie zaprzeczyła doniesieniom, jakoby jej decyzja o udziale w "Azja Express" spotkała się z dezaprobatą Edwarda Miszczaka. Ta ekstremalna wyprawa stanowiła poważny sprawdzian dla jej związku z młodszą wioślarką. Podczas wywiadu udzielonego portalowi ESKA.pl, tancerka opowiedziała o tym, jak trudne warunki wpłynęły na ich wzajemne postrzeganie:

O Kasi dowiedziałam się, że ona jest dużo bardziej sprawcza. Nie sprawna, tylko sprawcza! Że ona naprawdę potrafi wszystko załatwić, zrobić. Jest spokojna, sfokusowana. A o sobie dowiedziałam się, że ten spokój, który mam, czasami wcale nie działa.

Choreografka zaznaczyła również, że ich relacja z Zillmann nieustannie ewoluuje. Obie panie dzielą wspólnie przestrzeń życiową i planują dalszą przyszłość.

My się cały czas docieramy, ale jest bardzo dobrze, wiesz? Bardzo fajnie nam idzie. Budujemy wspólne życie, razem mieszkamy. Mamy wspólne projekty, oddzielne projekty, więc jest bardzo fajnie - podsumowała.

Lesar o zmianach w "TzG". Tak mówi o związku z Zillmann!
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann na czerwonym dywanie. O ich związku i udziale w Azja Express przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 28
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JANJA LESAR