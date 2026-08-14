Wzruszający widok z Powązek. Srebrna urna Andrzeja Morozowskiego

W piątek, 14 sierpnia, na warszawskich Powązkach Wojskowych zgromadzili się bliscy, przyjaciele i przedstawiciele świata mediów, aby pożegnać Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz zmarł 4 sierpnia 2026 roku w wieku 69 lat. Przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. Pracował m.in. w Radiu Zet, TVN i TVN24. Widzowie doskonale znali go z programów publicystycznych, w których prowadził rozmowy z politykami i komentował najważniejsze wydarzenia w kraju. Tym razem na miejscu nie było jednak kamer, telewizyjnego studia ani politycznych debat. Była za to cisza, zaduma i wspomnienia.

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Tak wyglądała urna Andrzeja Morozowskiego. Skromna, srebrna i ze złotą tabliczką

W centralnym punkcie ceremonii znalazła się urna z prochami dziennikarza. Jej wygląd był niezwykle prosty i stonowany. Srebrna urna miała klasyczną formę, a na niej umieszczono złotą tabliczkę z napisem: "Andrzej Morozowski 1957 - 2026". Brak przepychu i ozdobników sprawiał, że całość miała bardzo symboliczny charakter. Najważniejsze było jedno nazwisko i dwie daty, które zamykały 69-letnią historię życia dziennikarza.

Wokół urny pojawiły się kwiaty i wieńce od rodziny, przyjaciół oraz osób, z którymi Morozowski przez lata pracował. Niektóre dedykacje były bardzo osobiste i wywoływały ogromne emocje wśród zgromadzonych.

Wśród żałobników nie zabrakło znanych nazwisk ze świata mediów. Na uroczystości pojawili się m.in. Edward Miszczak, Grzegorz Sianecki, Marta Gordziewicz i Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Dla wielu z nich Morozowski był nie tylko cenionym dziennikarzem, ale także kolegą, z którym przez lata dzielili redakcję, telewizyjne studia i najważniejsze wydarzenia.

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