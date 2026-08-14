Tłum przyszedł pożegnać Andrzeja Morozowskiego. Miszczak, Grysiak i Kolenda-Zaleska

Tłum znanych twarzy na Powązkach. Żegnali Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski przez lata był jednym z najbardziej charakterystycznych dziennikarzy zajmujących się polityką. Widzowie kojarzyli go przede wszystkim z TVN24, gdzie przez wiele lat prowadził programy publicystyczne i rozmawiał z najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej. Jego znakiem rozpoznawczym były bezpośrednie pytania, dociekliwość i charakterystyczny sposób prowadzenia rozmów.

Swoją karierę rozwijał również w Radiu Zet oraz Telewizji Polskiej. Był laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich, między innymi Grand Press, Wiktora oraz Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jego śmierć była ogromnym ciosem dla środowiska dziennikarskiego, w którym przez dziesięciolecia pozostawał ważną postacią. Dzisiejsza ceremonia rozpocznie się o godzinie 10 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na miejscu pojawiło się wiele osób, które chciały osobiście pożegnać dziennikarza.

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Wśród żałobników nie zabrakło przedstawicieli telewizji, dziennikarzy i osób, które przez lata współtworzyły z Morozowskim polskie media. Dla wielu z nich nie był jedynie kolegą z pracy. Był człowiekiem, z którym dzielili setki godzin spędzonych w redakcji, przygotowania do programów, rozmowy przed kamerami i wydarzenia, które przechodziły do historii.

Szczególne miejsce w zawodowej historii Morozowskiego zajmował Tomasz Sekielski. Dziennikarze przez lata tworzyli razem duet, który widzowie doskonale pamiętają z programu "Teraz my!". Ich rozmowy i polityczne debaty cieszyły się ogromną popularnością.

W piątek atmosfera na Powązkach była zupełnie inna niż ta, do której Morozowski przyzwyczaił widzów. Nie było politycznych sporów, mocnych pytań ani telewizyjnego pośpiechu. Były za to kwiaty, znane twarze i chwile zadumy. Wielu uczestników ceremonii przyszło po prostu po to, aby oddać hołd człowiekowi, który przez lata był obecny w ich życiu zawodowym.

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Szczególnie poruszający jest fakt, że jeszcze kilka miesięcy temu Morozowski pojawił się ponownie na antenie TVN24. W marcu 2026 roku wrócił do pracy po dłuższej przerwie. Wówczas opowiedział widzom o swojej walce z chorobą nowotworową. Choć zapowiadał, że będzie pracował w ograniczonym wymiarze, chciał nadal być aktywny zawodowo i spotykać się z widzami.

Niestety, jego powrót okazał się jednym z ostatnich etapów jego wieloletniej kariery. 4 sierpnia pojawiła się wiadomość o jego śmierci. Miał 69 lat.

Na ostatnim pożegnaniu Andrzeja Morozowskiego nie zabrakło również znanych twarzy polskich mediów. Na warszawskich Powązkach pojawili się m.in. Edward Miszczak, Grzegorz Sianecki, Marta Gordziewicz oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska. Ich obecność była wyrazem szacunku dla zmarłego dziennikarza, który przez lata był ważną postacią polskiego świata medialnego. Wśród żałobników znalazło się wielu jego dawnych współpracowników, przyjaciół i osób, które miały okazję spotkać go na zawodowej drodze.

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Zobacz naszą galerię: Wielkie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Na Powązkach pojawił się tłum znanych osób

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