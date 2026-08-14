Muzyczna uczta w Parku Cytadela. Zobacz, kto jeszcze zagra na BitterSweet Festival

Początek imprezy z Gorillaz. Poznań bawił się w najlepsze

Tegoroczna odsłona wydarzenia BitterSweet Festival w Poznaniu zaplanowana jest na okres od 13 do 15 sierpnia. Inauguracyjny dzień należał przede wszystkim do grupy Gorillaz, która powróciła do naszego kraju po ośmioletniej przerwie. Główna scena gościła również takie gwiazdy jak Lorde, Jessie J oraz Becky Hill. Z kolei na innych festiwalowych scenach zgromadzeni fani mieli szansę posłuchać setów Paula Kalkbrennera, Meute, Tommy'ego Casha, a także występów Charliego Jeera i Sophii Stel.

Sonda Lubisz letnie festiwale muzyczne? Tak Nie Nie chodzę na festiwale

Kogo jeszcze usłyszymy na BitterSweet Festival? Gwiazdy kolejnych dni

Występ formacji Gorillaz to dopiero preludium do muzycznych atrakcji w stolicy Wielkopolski. Drugiego dnia wydarzenia na najważniejszej ze scen pojawią się artyści tacy jak Twenty One Pilots, Tom Odell, Rita Ora i polski wokalista Mrozu. W innych przestrzeniach festiwalowych zaprezentują się Alok, Ashnikko, Chet Faker, Leisure, Parcels, Ebbb, In Parallel oraz maks.tachasiuk. Zwieńczeniem imprezy w sobotę 15 sierpnia będzie natomiast koncert samego Robbiego Williamsa.

Poza brytyjskim twórcą hitów "Angels" czy "Supreme", na głównej scenie w poznańskim Parku Cytadela pojawią się Major Lazer, Ciara, Sobel oraz projekt Bitter Chopin Sweet Chopin. W międzyczasie przestrzeń ENEA Stage zapewni moc wrażeń dzięki występom Faithless, OKI, Morada, Fukaja i formacji Giant Rooks. Na pozostałych festiwalowych scenach zagrają z kolei Max Baby, Borderline oraz Myd.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zaskakująca decyzja! Eurowizja 2027 odbędzie się w bułgarskim kurorcie, a nie w stolicy

Katarzyna Nosowska i Bartłomiej Topa na BitterSweet Talks

Uczestnicy imprezy mogą liczyć nie tylko na doznania czysto muzyczne, ale również na serię spotkań pod szyldem BitterSweet Talks. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi piosenkarka Katarzyna Nosowska, podróżniczka Martyna Wojciechowska i aktor Bartłomiej Topa, wcielający się w kultową postać Jana Pawła Adamczewskiego. Rozmowy te zaplanowano na każdy festiwalowy dzień, począwszy od godziny 16:00.

PRZECZYTAJ TEŻ: Po latach od śmierci kolejne zarzuty wobec Michaela Jacksona. Zapadła decyzja w sprawie ugody