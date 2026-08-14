Konto Julii Żugaj na Instagramie zablokowane. Influencerka podała zadziwiający powód

Julia Żugaj zmagając się z problemami w mediach społecznościowych, rusza z nowym wyzwaniem zawodowym. Niedawno gwiazda programu "Taniec z gwiazdami" zainicjowała poszukiwania nowej, jeszcze lepszej wersji samej siebie. Skupiła się na znalezieniu osoby, która połączy talent wokalny i taneczny z biegłością w prowadzeniu mediów społecznościowych. Z ogromnej puli tysiąca zgłoszeń, wyselekcjonowano 15 kandydatek, które wzięły udział w specjalnym campie szkoleniowym pod okiem ekspertów. Ostatecznie influencerka zdecydowała się stworzyć zespół muzyczny GirlZ, zapraszając do współpracy Gabi, Nadię i Oliwkę.

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ESKA Story #2 - Julia Żugaj i GirlZ

Zniknięcie profilu Julii Żugaj

Zaraz po ogłoszeniu formacji zespołu GirlZ, profil gwiazdy z ponad milionem fanów na Instagramie został zablokowany. W obecnej sytuacji Julia Żugaj utrzymuje kontakt ze swoimi obserwatorami wyłącznie na TikToku oraz na nowym profilu swojego girlsbandu. Część komentatorów wysunęła teorię, że zablokowanie konta to celowy chwyt reklamowy, jednak influencerka stanowczo temu zaprzeczyła.

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Zaskakujący powód blokady Julii Żugaj

Obecnie próba wejścia na profil @juliazugaj na Instagramie kończy się komunikatem o niedostępności strony. Ten stan rzeczy utrzymuje się od kilku dni. Gwiazda internetu nie ustaje w próbach odzyskania dostępu, lecz jak dotąd bez rezultatu. Zaskakujący okazał się powód tej sytuacji – influencerkę zgłoszono za podszywanie się pod własną osobę.

Aktualnie jestem z wami na profilu GirlZ, tak że tam wpadajcie po najnowsze informacje. W skrócie minęły 24 godziny od mojego zablokowania i dalej nie wydarzyło się nic, ale znamy przyczynę. Ktoś zgłosił moje reelsy, że je skopiowałam. Nie zgadniecie, skąd. Z mojego Tik Toka! Teraz muszę udowodnić Instagramowi, że naprawdę jestem Julią Żugaj. (...) Dodatkowo dostałam informację, że moje konto może zostać permanentnie zablokowane, ale jakoś sobie poradzimy.

Julia Żugaj złożyła odwołanie 6 sierpnia. Pozostaje mieć nadzieję, że problem zostanie szybko rozwiązany.