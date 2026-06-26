To najstarszy uczestnik w historii "Tańca z Gwiazdami". Andrzej Rosiewicz podbije serca fanów?

Wielkie ogłoszenie Polsatu. Andrzej Rosiewicz w "Tańcu z Gwiazdami"

Już na jesień 2026 32. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsce. Początkowo program pokazywano w TVN, a obecnie jest emitowany przez Polsat. Stacja stawia na zróżnicowane gwiazdy, aby dotrzeć do każdego pokolenia. Wiadomo już, że będzie Helena Englert (wokalistka i aktorka) oraz Marta "Mandaryna" Wiśniewska (tancerka). Dokładnie 26 czerwca 2026 roku ogłoszono, że w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy... Andrzeja Rosiewicza.

- W nowej edycji powitamy absolutną legendę polskiej estrady! Przed Wami jedyny w swoim rodzaju Andrzej Rosiewicz! 🌟 Wykonawca kultowych hitów, takich jak „Czterdzieści lat minęło”, „Chłopcy radarowcy” czy „Najwięcej witaminy” i showman z niespożytą energią! Scena to jego żywioł, więc czas na udział w najlepszym show rozrywkowym w Polsce. Panie Andrzeju, witamy w tanecznej rodzinie! - przekazał Polsat.

Na razie nie wiadomo, z kim zatańczy wokalista. Ale jedno jest pewne - to najstarszy uczestnik w historii "Tańca z Gwiazdami".

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Kim jest Andrzej Rosiewicz?

Andrzej Rosiewicz urodził się w 1944 roku. To legendarny polski piosenkarz estradowy, tancerz, kompozytor oraz satyryk, którego kariera sceniczna trwa już od lat 60. XX wieku. Studiował na SGGW, jednak to muzyka i estrada stały się jego życiem. W latach 70. odnosił sukcesy z zespołem Asocjacja Hagaw, a później jako solista stał się jedną z najbarwniejszych postaci PRL-owskiej sceny.Słynie z unikalnego poczucia humoru i świetnego stepowania. Do jego największych i nieśmiertelnych przebojów należą utwory "Najwięcej witaminy", "Czy czujesz czaczę", "Chłopcy radarowcy" czy kultowa piosenka "Czterdzieści lat minęło...", otwierająca serial "Czterdziestolatek".

Rosiewicz wielokrotnie występował na festiwalach w Opolu i Sopocie, a także dla Polonii na całym świecie. W późniejszych latach zaangażował się w twórczość o charakterze polityczno-religijnym, tworząc m.in. utwory satyryczne komentujące bieżące wydarzenia w kraju i współpracując z mediami katolickimi.

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