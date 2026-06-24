Mandaryna skrytykowana za udział w "Tańcu z Gwiazdami". Tym gwiazdom też się dostało za taneczne doświadczenie

Wielkimi krokami zbliża się 32. odsłona polskiej wersji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Produkcja sukcesywnie ujawnia nazwiska kolejnych uczestników, a w kuluarach nie brakuje medialnych spekulacji. Jedna z oficjalnie zaprezentowanych kandydatek od razu stała się obiektem gorących dyskusji. Zaatakowaną w komentarzach Mandarynę postanowił publicznie wesprzeć jej dawny małżonek Michał Wiśniewski, a my przypominamy identyczne spory z poprzednich lat emisji tanecznego formatu.

Wielka burza wokół Mandaryny w programie "Taniec z Gwiazdami"

Piosenkarka znana ze szczytu popularności w latach dwutysięcznych oraz jako była partnerka życiowa Michała Wiśniewskiego jest ekspertką w dziedzinie tańca nowoczesnego. Profesjonalne zajmowanie się hip-hopem wywołało ogromne niezadowolenie widzów, którzy według otwarcie uderzają w samą piosenkarkę oraz produkcję programu. Sympatycy Mandaryny wraz z jej dawnym mężem argumentują jednak, że styl uliczny znacząco różni się od klasycznych układów towarzyskich, z którymi piosenkarka nigdy nie miała do czynienia. Sceptycy pozostają jednak przy swoim zdaniu i głośno zaznaczają, że wieloletnia praktyka sceniczna to nieuczciwa przewaga nad pozostałymi rywalami. Warto przejrzeć historyczne doniesienia i przypomnieć nazwiska innych znanych osób, które przystępowały do rywalizacji w "Tańcu z Gwiazdami" z pewnym bagażem doświadczeń.

Barczak, Miko i inni - to oni byli krytykowani w ostatnich edycjach

W ciągu minionych miesięcy podobne kontrowersje powracały niczym bumerang. Podczas wiosennej odsłony w 2025 roku na parkiecie zaprezentował się aktor Michał Barczak, który wcześniej ukończył szkołę baletową. Już w premierowym odcinku zachwycił jurorów swoim paso doble u boku Magdaleny Tarnowskiej i zgarnął maksymalną pulę czterdziestu punktów. Publiczność natychmiast skrytykowała angaż artysty z profesjonalnym wykształceniem, choć on sam tłumaczył swój udział chęcią dostarczenia rozrywki. Jego taneczna partnerka dodawała z kolei, że aktor musiał włożyć pracę w wyeliminowanie starych nawyków wyniesionych ze szkoły.

Wiosną bieżącego roku swoje umiejętności w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zaprezentowały również aktorki Izabella Miko oraz Emilia Komarnicka. Pierwsza z nich miała za sobą edukację baletową i zagraniczne stypendium w Stanach Zjednoczonych. Druga z kolei mogła pochwalić się obyciem scenicznym w teatrze oraz dawnymi występami w parze ze Stefano Terrazzino, który partnerował jej również w telewizyjnym show. Obie uczestniczki odpadły jeszcze przed półmetkiem rywalizacji, jednak zarzuty o niesprawiedliwość dotknęły w tamtym czasie także finalisty Sebastiana Fabijańskiego. Aktor wystąpił wcześniej w produkcji filmowej zatytułowanej „Tancerze”. Z kolei w poprzednim sezonie negatywne komentarze zebrała aktorka Wiktoria Gorodecka. Tej finalistce wytknięto nie tylko dziecięce występy w formacji tanecznej, ale również obowiązkowe zajęcia na studiach oraz późniejsze treningi kubańskiej salsy.

Cichopek, Książkiewicz, Okupnik i Urbańska potrafiły za dużo?

Ukończenie szkoły baletowej okazało się kością niezgody także w 2015 roku, gdy do rywalizacji przystąpiła piosenkarka Tatiana Okupnik. Z podobnym problemem wizerunkowym mierzyła się aktorka Weronika Książkiewicz, której matka była profesjonalną rosyjską tancerką baletową. Warto przypomnieć, że szybko wycofała się ona z "Tańca z Gwiazdami" a powodem jej decyzji była diagnoza choroby nowotworowej. O sporym ułatwieniu dyskutowano również w przypadku aktorki Katarzyny Cichopek, która ostatecznie triumfowała w drugiej serii programu w 2005 roku. Zarzucano jej przeszłość związaną z gimnastyką artystyczną, chociaż obrońcy gwiazdy przypominali, że musiała ona zrezygnować ze swojej młodzieńczej pasji z powodu problemów zdrowotnych.

Dawne treningi gimnastyki artystycznej były również argumentem przeciwko Nataszy Urbańskiej, która po latach została aktorką teatru Studio Buffo i wszechstronną performerką. W 2009 roku publiczność nie szczędziła jej gorzkich słów, ale artystka zakończyła zmagania na wysokiej, drugiej pozycji. Niezwykle intrygujący okazał się przypadek aktora Bartłomieja Kasprzykowskiego. Jego dawna nauczycielka zasugerowała publicznie, że gwiazdor trenował taniec towarzyski i brał czynny udział w mistrzostwach o randze ogólnopolskiej. Aktor zajął w 2009 roku drugie miejsce na podium, stanowczo odpierając wszelkie oskarżenia pod swoim adresem.

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Aleksandra Kwaśniewska i Oceana uczyły tańca przed programem

Analizując sytuacje zbliżone do obecnej afery z Mandaryną, trudno nie wspomnieć o głośnym udziale Aleksandry Kwaśniewskiej. Córka Aleksandra Kwaśniewskiego wstrzymała się z decyzją o udziale w hicie stacji TVN do 2006 roku, czyli do czasu już po zakończeniu prezydentury swojego taty. Problem polegał na tym, że posiadała ona specjalne uprawnienia, dzięki którym prowadziła zajęcia z salsy jako instruktorka. Na jej korzyść wypowiadał się partner w programie, Rafał Maserak, który przekonywał opinię publiczną, że studenckie umiejętności na niewiele się zdały i Kwaśniewska musiała spędzić mnóstwo czasu na nauce nowych kroków.

Niemiecka wokalistka Oceana, którą polscy słuchacze znają z utworu „Cry, cry” oraz hymnu mistrzostw Europy 2012 „Endless summer”, również działała w przeszłości w branży tanecznej. Zanim artystka podpisała duży kontrakt muzyczny, pracowała jako choreografka. Widzowie często wytykali też innym piosenkarkom nadmierne doświadczenie w ruchu scenicznym, które miało stawiać je w uprzywilejowanej pozycji względem całkowitych amatorów. Tego typu sugestie dotyczyły między innymi Justyny Steczkowskiej, Blanki, Mariny Łuczenko-Szczęsnej oraz Honoraty Skarbek.

Sonda Czy w "Tańcu z Gwiazdami" powinien być zakaz jakiegokolwiek doświadczenia w tańcu? Tak Nie Tylko w przypadku tańca towarzyskiego Nie mam zdania