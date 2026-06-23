Bartłomiej Kasprzykowski schudł ponad 20 kilogramów! Ksiądz z "Rancza" szczerze o diagnozie

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-23 12:54

Bartłomiej Kasprzykowski jest jednym z popularniejszych polskich aktorów. Wiele osób poznało go dzięki roli księdza Roberta w "Ranczu". Przy okazji powrotu na plan okazało się, że znany aktor schudł ponad 20 kilogramów. W TVP opowiedział, co było tego powodem oraz o tym, co mu w międzyczasie zdiagnozowano.

Kim jest Bartłomiej Kasprzykowski? 

Bartłomiej Kasprzykowski to polski aktor telewizyjny, teatralny i filmowy urodzony w 1977 roku. Absolwent wrocławskiej filii PWST w Krakowie, który popularność zdobył rolami w serialach "Magda M.", "Ranczo" oraz "Przyjaciółki". Jako aktor dubbingowy użyczył głosu postaciom w kilkudziesięciu produkcjach dla dzieci i dorosłych. Występuje na deskach teatrów w całej Polsce, m.in. w warszawskim Teatrze Komedia. Wygrał czwartą edycję programu rozrywkowego "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym później przez kilka sezonów zasiadał w fotelu jurorskim. Jest laureatem nagród telewizyjnych, w tym Telekamery. Prywatnie związany z aktorką Tamarą Arciuch, z którą prowadzi projekty zawodowe.

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Bartłomiej Kasprzykowski schudł ponad 20 kilogramów! W tle poważna diagnoza 

Gdy Bartłomiej Kasprzykowski pojawił się na planie "Rancza", już po zdjęciach fani zauważyli, że wygląda całkowicie inaczej niż kilka lat wcześniej. W rozmowie z prowadzącymi w "Pytaniu na śniadanie" przyznał, że schudł ponad 20 kilogramów. Okazało się, iż tak jest łatwiej dostać wiele ról, a w zdrowym odżywianiu i ruchu wspomaga go partnerka - Tamara Arciuch. 

W tle okazało się, że inna diagnoza pomogła mu też zrozumieć siebie.

- Kiedyś powiedziała mi o tym, że zdiagnozowała się na ADHD. Wtedy się roześmiałem: "Co ty mówisz w ogóle?! Gdzie ty masz ADHD? Jesteś tak poukładaną osobą, że to ja przy tobie jestem chaotyczny". Zaczęła mi więcej o tym opowiadać [...] Byłem z tych, co twierdzili, że teraz jest moda na ADHD, że wszyscy to mają i że trzeba się po prostu wziąć w garść, bo całe życie się brałem w garść, żeby jakoś sobie z tym radzić. Jak ona mi o tym opowiadała, zobaczyłem chaos swojego życia i te wszystkie nierozwiązane przeze mnie problemy, czasami chowane pod dywan - powiedział Kasprzykowski.

Dzięki diagnozie zrozumiał, że nie był tak leniwy, jak się wielu wydawało, tylko ADHD utrudniało mu po prostu życie. 

- ADHD to nie jest choroba, tylko inny rodzaj działania mózgu. Można sobie pomagać za pomocą, jak to nazywam, "suplementów", które pomagają się skoncentrować - powiedział Kasprzykowski.

Zachęcił fanów do diagnozy, ale przez rozmowę z psychiatrą. Oni dalej pokierują, co ze sobą należy robić. 

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BARTŁOMIEJ KASPRZYKOWSKI
TAMARA ARCIUCH
RANCZO