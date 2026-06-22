Michał Kassin o mieszkaniu z partnerem i ewentualnym ślubie. Tancerz wspomniał też o bezpieczeństwie

Telewizyjna kariera, jaką od jakiegoś czasu rozwija w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", sprawiła, że Michał Kassin dołączył do grona najbardziej znanych tancerzy w kraju. Rozgłos zdobył nie tylko dzięki talentowi na parkiecie, lecz również dzięki swobodzie, z jaką mówi o swoim życiu osobistym i codzienności. Ostatnio gwiazdor postanowił uchylić rąbka tajemnicy i odniósł się do kwestii ewentualnych oświadczyn.

Michał Kassin z "Tańca z gwiazdami" zamieszkał ze swoim ukochanym

Utalentowany choreograf dał się poznać widzom w ostatnich edycjach tanecznego hitu stacji, gdzie najpierw tańczył m.in. z Roxie Węgiel, ocierając się o wygraną, a w ostatniej swojej serii wspierał na parkiecie aktorkę Barbarę Bursztynowicz. Publiczność ceni go zarówno za zdolności, jak i naturalność, gdy opowiada o swojej prywatności. Przypomnijmy, że wcześniej Michał Kassin spotykał się z tancerzem Jakubem Pursą, a rozpad tego związku był szeroko komentowany w sieci. Z czasem na jego drodze pojawił się model Kacper Drzymała, który jest jego obecnym partnerem. Zakochani od czasu do czasu dzielą się urywkami ze swojego życia w mediach społecznościowych. W trakcie wywiadu z portalem "Pudelek" tancerz wyznał, że on i jego wybranek od niedawna mieszkają razem pod jednym dachem.

"Mieszkamy ze sobą dopiero 4 miesiące i jest wiele sytuacji, w których się jeszcze nie widzieliśmy. Poprzez to, że mieszkamy teraz razem, widzimy się w lepszych i gorszych chwilach" - powiedział.

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Tancerz komentuje potencjalne zaręczyny i zmiany w Polsce

Popularny mistrz z "Tańca z Gwiazdami" zauważył, że na obecnym, dość początkowym etapie ich wspólnego życia, decyzja o sformalizowaniu związku nie jest najważniejszą sprawą. Tancerz przyznał, że na zaręczyny musi przyjść odpowiedni moment. Z jego słów wynika ponadto, że istotne są obserwowane przez niego postępujące zmiany w świadomości społecznej i poparcie dla związków osób tej samej płci w naszym kraju. Michał Kassin uważa, że kluczową sprawą jest tu przede wszystkim ochrona bliskich i dbałość o to, by partner mógł bez problemu dowiadywać się chociażby o stanie zdrowia drugiej połówki w przypadku pobytu w szpitalu.

"Jestem przeogromnie szczęśliwy i ustaliliśmy, że kto poczuje, że to ten moment, to wyjdzie z inicjatywą oświadczyn. Dla mnie nie jest to jakieś konieczne. Cieszę się, że w Polsce się coś zmienia i wszystko idzie w kierunku tego, żeby można było mieć formalne wnioski. Nie chodzi o sam fakt ślubu, a o bezpieczeństwo" - wyznał.

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