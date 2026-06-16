Olga Frycz chwali się figurą w bikini ze sznurka! Cztery miesiące temu urodziła trzecie dziecko!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-16 15:54

Początkiem lutego Olga Frysz i Albert Kosiński powitali na świecie synka. Dla byłej aktorki jest to trzecia pociecha. Jednak patrząc na jej nowe zdjęcia, trudno uwierzyć, że niedawno urodziła. 40-latka pokazała zdjęcia z wakacji, na których ubrana jest jedynie w kuse bikini. Takiej formy można jej pozazdrościć!

Olga Frycz: Dumna mama trójki dzieci

Olga Frycz (40 l.) miała zaledwie osiem lat, gdy zadebiutowała na ekranie. Z każdym rokiem grała coraz więcej pokazując, że po znanym ojcu odziedziczyła nie tylko nazwisko. Przełom nastąpił na początku XXI wieku i przez następną dekadę często gościła na planach filmowych. Zagrała m.in. w "Bożych skrawkach", "Pensjonacie pod różą", "Wszystko, co kocham", "M jak miłość" czy serii "Dom nad rozlewiskiem".

Z czasem coraz rzadziej pojawiała się na ekranie. Ostatni raz zagrała w jednym z odcinków "Archiwisty" z 2020 roku. Obecnie Olga Frycz działa jako influnecerka i chętnie współpracuje z różnymi firmami. Przez pewien czas prowadziła nawet osobne konto na Instagramie poświęcone macierzyństwu.

Była aktorka ma dwie córki z poprzednich związków. W 2018 roku na świat przyszła Helena. Ojcem dziewczynki jest trener boksu tajskiego Grzegorz Sobieszek. Trzy lata później do rodziny dołączyła Zofia, której ojcem jest podróżnik Łukasz Nowak.  

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Olga Frycz pochwaliła się formą cztery miesiące po porodzie

Na początku 2024 roku Olga Frycz związała się z Albertem Kosińskim (31 l.). Młodszego o dziewięć lat tancerza poznała podczas prywatnych lekcji tańca. W ubiegłym roku przekazali, że spodziewają się dziecka. Początkiem lutego urodził się ich syn Jan. Gdy wychodzili ze szpitala, trener "Tańca z Gwiazdami" nie mógł ukryć wzruszenia.

Olga Frycz razem z ukochanym i trójką dzieci wyjechali na wakacje w ciepłe kraje. Relacją z wyjazdu influencerka oczywiście dzieli się na Instagramie. Przy okazji pochwaliła się zabójczą figurą. 

Na wciągniętym spoko - napisała pod serią zdjęć sprzed lustra.

Frycz na zdjęciach ubrana jest jedynie w bikini ze sznureczków, które zdecydowanie nie zostawia za wiele dla wyobraźni. Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, ze zaledwie cztery miesiące temu Olga urodziła swoje trzecie dziecko!

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Olga Frycz
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OLGA FRYCZ
Albert Kosiński