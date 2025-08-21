Olga Frycz ogłosiła: znów jest w ciąży! To jej trzecie dziecko i pierwsze z nowym partnerem

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-08-21 10:22

Olga Frycz jest w ciąży! 38-letnia aktorka spodziewa się kolejnego dziecka. To będzie jej trzecia pociecha, ale pierwsza z obecnym narzeczonym. Gwiazda ma już dwoje dzieci z dwoma poprzednimi partnerami. Frycz pokazała piękne ciążowe zdjęcia, posypały się gratulacje.

Olga Frycz ogłosiła wspaniałe wieści. Już niebawem znów zostanie mamą! Na jej profilu na Instagramie pojawiło się kilka uroczych ujęć z sesji "z brzuszkiem". Oczywiście nie zabrakło na nich narzeczonego aktorki i zarazem przyszłego dumnego taty. Dla Alberta Kosińskiego to wyjątkowy czas, bo tancerz jeszcze nie ma dzieci.

Olga Frycz jest już doświadczoną mamą.

Olga Frycz z brzuszkiem po raz trzeci. Piękny widok!

Frycz pokazała zdjęcia z sesji ciążowej - czarno-białe i bardzo naturalne. Na fotkach widać przyszłą mamę i jej narzeczonego, którzy spoglądają sobie w oczy, trzymają się za dłonie i cieszą sobą nawzajem.

Olga pozowała w dżinsach, staniku i białej koszuli, a na głowie miała słomkowy kapelusz. Od zdjęć wykonanych przez Igę Szulc biją miłość i radość. Gwiazda zdecydowała się już podzielić informacją o płci maleństwa i imieniu, jakie synek dostanie po narodzinach. Dała znać nawet o szacowanym terminie porodu.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan - napisała Frycz w sieci.

Na koniec dodała nieco uszczypliwie:

Skomentuj ten post jak zazdrosna koleżanka z pracy.

Frycz ma już dwie córki, teraz będzie synek

Olga Frycz ma za sobą kilka nieudanych związków. Dekadę temu była związana z Jackiem Borcuchem, co wywołało niemały skandal, bo reżyser był żonaty, później z trenerem boksu tajskiego Grzegorzem (byli zaręczeni, ale do ślubu nie doszło), a następnie z podróżnikiem Łukaszem. Z dwoma ostatnimi partnerami ma dzieci.

Helena przyszła na świat w 2018 r., a Zofia w 2021. Dziewczynki mają więc 7 i 4 lata. Niedługo dołączy do nich młodszy brat. Różnica wieku wyniesie 8 i 5 lat. To sporo?

Olga Frycz zaręczyła się w styczniu 2025 r. Narzeczony jest od niej młodszy

Ojcem trzeciej pociechy Frycz jest Albert Kosiński, z którym aktorka jest przynajmniej od marca 2024 r. To wtedy gwiazda publicznie zaprezentowała swojego chłopaka. W styczniu 2025 r. doszło do zaręczyn, a w lutym 2026 r. narzeczeni zostaną rodzicami.

W nowy rok wchodzę jako najszczęśliwszy facet na świecie! - napisał Albert nieco ponad 7 miesięcy temu i pokazał zdjęcie dłoni ukochanej z pierścionkiem na palcu.

Sądząc po opisie, para zaręczyła się 2 stycznia na Teneryfie. Kosiński jest o 9 lat młodszy od swojej wybranki.

"Z serca gratuluję!" - skomentowała wpis Dominika Gwit. Gratulacje przesłali też Hanna Żudziewicz, Lenka Kliment, Magda Mołek, Sonia Bohosiewicz czy Jacek Jeschke.

Jeschke napisał:

Wow! Gratulacje kochani! Konkretna informacja z konkretnymi danymi! To mi się podoba!

