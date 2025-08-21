Olga Frycz ogłosiła: znów jest w ciąży! To jej trzecie dziecko i pierwsze z nowym partnerem

Olga Frycz ogłosiła wspaniałe wieści. Już niebawem znów zostanie mamą! Na jej profilu na Instagramie pojawiło się kilka uroczych ujęć z sesji "z brzuszkiem". Oczywiście nie zabrakło na nich narzeczonego aktorki i zarazem przyszłego dumnego taty. Dla Alberta Kosińskiego to wyjątkowy czas, bo tancerz jeszcze nie ma dzieci.

Olga Frycz jest już doświadczoną mamą.

Olga Frycz z brzuszkiem po raz trzeci. Piękny widok!

Frycz pokazała zdjęcia z sesji ciążowej - czarno-białe i bardzo naturalne. Na fotkach widać przyszłą mamę i jej narzeczonego, którzy spoglądają sobie w oczy, trzymają się za dłonie i cieszą sobą nawzajem.

Olga pozowała w dżinsach, staniku i białej koszuli, a na głowie miała słomkowy kapelusz. Od zdjęć wykonanych przez Igę Szulc biją miłość i radość. Gwiazda zdecydowała się już podzielić informacją o płci maleństwa i imieniu, jakie synek dostanie po narodzinach. Dała znać nawet o szacowanym terminie porodu.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan - napisała Frycz w sieci.

Na koniec dodała nieco uszczypliwie:

Skomentuj ten post jak zazdrosna koleżanka z pracy.

Frycz ma już dwie córki, teraz będzie synek

Olga Frycz ma za sobą kilka nieudanych związków. Dekadę temu była związana z Jackiem Borcuchem, co wywołało niemały skandal, bo reżyser był żonaty, później z trenerem boksu tajskiego Grzegorzem (byli zaręczeni, ale do ślubu nie doszło), a następnie z podróżnikiem Łukaszem. Z dwoma ostatnimi partnerami ma dzieci.

Helena przyszła na świat w 2018 r., a Zofia w 2021. Dziewczynki mają więc 7 i 4 lata. Niedługo dołączy do nich młodszy brat. Różnica wieku wyniesie 8 i 5 lat. To sporo?

Olga Frycz zaręczyła się w styczniu 2025 r. Narzeczony jest od niej młodszy

Ojcem trzeciej pociechy Frycz jest Albert Kosiński, z którym aktorka jest przynajmniej od marca 2024 r. To wtedy gwiazda publicznie zaprezentowała swojego chłopaka. W styczniu 2025 r. doszło do zaręczyn, a w lutym 2026 r. narzeczeni zostaną rodzicami.

W nowy rok wchodzę jako najszczęśliwszy facet na świecie! - napisał Albert nieco ponad 7 miesięcy temu i pokazał zdjęcie dłoni ukochanej z pierścionkiem na palcu.

Sądząc po opisie, para zaręczyła się 2 stycznia na Teneryfie. Kosiński jest o 9 lat młodszy od swojej wybranki.

"Z serca gratuluję!" - skomentowała wpis Dominika Gwit. Gratulacje przesłali też Hanna Żudziewicz, Lenka Kliment, Magda Mołek, Sonia Bohosiewicz czy Jacek Jeschke.

Jeschke napisał:

Wow! Gratulacje kochani! Konkretna informacja z konkretnymi danymi! To mi się podoba!

