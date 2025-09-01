Szkolny debiut córki Olgi Frycz. Aktorka i jej pociecha świętowały rozpoczęcie szkoły z dwoma ważnymi mężczyznami

Na zdjęciach, które aktorka opublikowała w mediach społecznościowych, widać radosną dziewczynkę w szkolnym stroju, a obok niej Olgę Frycz. To dla wielu rodziców moment wzruszający – pierwszy dzwonek, pierwszy krok w nowy etap życia. Aktorka nie kryła dumy i emocji, dzieląc się tą chwilą z fanami.

Witaj szkoło! Trzymam za Was (i za siebie też) mocno kciuki w tym nowym, pięknym etapie! Życzę dumy z każdego małego sukcesu, wzruszeń i radości, kiedy Nasze dzieci będą odkrywać szkolny świat. Nowa rzeczywistość i codzienne pytania: “Masz wszystko do szkoły?” U nas 1b

- napisała na Instagramie.

Córki Olgi Frycz

Olga Frycz jest mamą dwóch córeczek – Heleny, urodzonej w 2018 roku ze w związku z trenerem Muay Thai Grzegorzem Sobieszkiem, oraz młodszej Zofii, która przyszła na świat w 2021 roku ze związku aktorki z blogerem Łukaszem Nowakiem. Teraz spodziewa się kolejnego dziecka. Razem z a Albertem Kosińskim ogłosili, ze tym razem będzie syn. To właśnie starsza Helena rozpoczęła właśnie szkolną przygodę. Dziewczynki są oczkiem w głowie aktorki i głównym punktem jej codzienności, co sama wielokrotnie podkreślała w mediach społecznościowych. To dla nich Frycz buduje swoją patchworkową rzeczywistość, w której nie brakuje ani rodzinnych wzruszeń, ani wyzwań.

Były i obecny Olgi Frycz razem

Co zwróciło szczególną uwagę obserwatorów, to obecność zarówno Grzegorza Sobieszka – byłego partnera Olgi i taty Helenki, jak i jej obecnego narzeczonego, tancerza Alberta Kosińskiego. Panowie, choć mogliby być postrzegani jako rywale, stanęli ramię w ramię, by wspierać dziewczynkę w tym wyjątkowym dniu.

Na zdjęciach widać, że atmosfera była pełna życzliwości i spokoju. Sobieszek niósł córkę na rękach, Kosiński trzymał ją za rękę, a sama Frycz uśmiechała się z boku. Wyglądało to na przykład rodzinnej zgody, która pokazuje, że dla dobra dziecka można się porozumieć i świętować razem. Dała wyraźny sygnał, że dla dziecka najważniejsze są wspólne chwile i wsparcie, niezależnie od zawiłości dorosłych relacji.