Ile tu czułości! Kulisy życia Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego. Tak wygląda dzień ich patchworkowej rodziny

Chciała tylko nauczyć się tańczyć

Jej marzeniem było nauczyć się tańca towarzyskiego. Olga Frycz poprosiła więc swoją agentkę, by znalazła jej dobrego tancerza. I tak trafiła na Alberta Kosińskiego. Niespodziewanie między nimi zaiskrzyło.

Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że najpierw zakocham się w tańcu, następnego dnia kupię buty na obcasie, kolejnego zamówię kieckę z frędzelkami, a po jakimś czasie zakocham się na zabój w Panu Albercie

- wspominała Frycz.

Trafiła ją strzała Amora

Lekcje tańca przerodziły się w rozmowy, a następnie w głębokie uczucie, na które gwiazda nie była przygotowana. Była bowiem po dwóch nieudanych związkach i traciła nadzieję na to, że spotka mężczyznę, z którym poczuje się szczęśliwa.

Kiedy nagle pojawił się Albert, to ja poczułam, że to jest człowiek, z którym ja lubię spędzać czas. Jest dla mnie taką kwintesencją domu, rodziny. Tego, o czym tak naprawdę marzyłam

- powiedziała w „Halo tu Polsat”.

Tworzą szczęśliwą patchworkową rodzinę

Zdecydowali się więc na zaręczyny i wspólne dziecko. Jan urodził się w lutym tego roku. To trzecie dziecko Olgi, bowiem gwiazda z poprzednich związków ma dwie córki – Heleną i Zosią, z którymi Albert ma znakomity kontakt.

Albert jest ojcem obecnym i wspierającym. Kiedy wracał po treningach, od razu zabierał się za obowiązki przy dzieciach. Ma niebywałą cierpliwość, super podejście do dzieci. Ta relacja, którą nawiązał z moimi córkami była naturalna. Dziewczynki go uwielbiają, a on dziewczynki. [...] Z tatą Helenki mieszkamy blisko. Wiadomo, że nie zawsze wszystko jest gładkie i różowe, może świąt razem nie spędzamy, ale staramy się żyć w zgodzie

- zdradziła Frycz.

Widać to chociażby na ostatnich zdjęciach paparazzi. Para wybrała się z dziećmi na śniadanie do restauracji, a następnie na plac zabaw. Albert Kosiński z czułością i troską zajmował się cała swoją rodziną. Aż miło popatrzeć.

