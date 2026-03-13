Albert Kosiński występuje w "Tańcu z gwiazdami" z Izabellą Miko. Prywatnie jest narzeczonym znanej aktorki

Osiemnasta odsłona telewizyjnego formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wystartowała wiosną 2026 roku. Na ekranach telewizorów ponownie zagościł Albert Kosiński, który zasilił kadrę profesjonalnych choreografów. Swój pierwszy krok na telewizyjnym parkiecie postawił zaledwie rok wcześniej u boku Adrianny Borek reprezentującej Kabaret Nowaki. Następnie jego taneczną partnerką została Maja Bohosiewicz, natomiast obecnie szkoli on aktorkę Izabellę Miko. Zanim jednak trafił do popularnego show, media żyły jego życiem prywatnym ze względu na związek z rozpoznawalną polską artystką.

Albert Kosiński i Olga Frycz założyli rodzinę

Albert Kosiński przyszedł na świat 19 marca 1995 roku. Jego partnerką życiową jest Olga Frycz — aktorka kojarzona między innymi z serialami "M jak miłość" oraz "Dom nad Rozlewiskiem". Związek pary rozpoczął się w 2024 roku, a już na początku stycznia 2025 roku zakochani się zaręczyli. Albert podzielił się wtedy radością w mediach społecznościowych, pisząc, że wchodzi w nowy rok jako najszczęśliwszy mężczyzna na świecie. Niedawno para powitała na świecie syna, któremu dali imię Jaś.

Pochodzenie Alberta Kosińskiego. Z jakiej miejscowości pochodzi tancerz?

Miejscem, w którym dorastał obecny trener telewizyjnego show, jest mazowieckie Lipsko. Choć jego rodzice nigdy nie zajmowali się tańcem w sposób zawodowy, to sam trzydziestolatek otwarcie chwali ich naturalne poczucie rytmu i umiejętności poruszania się na parkiecie.

Kariera taneczna Alberta Kosińskiego. Wielkie sukcesy i praca instruktora

Przygoda Kosińskiego ze sztuką taneczną trwa od dwudziestu lat i zaowocowała zdobyciem najwyższej, międzynarodowej klasy "S" w tańcach latynoamerykańskich. W swoim dorobku ma triumf w Pucharze Świata par zawodowych pod szyldem federacji IDSA, a w krajowych mistrzostwach tej samej dyscypliny wywalczył awans do etapu półfinałowego. Brał udział w wielu prestiżowych turniejach na szczeblu krajowym oraz zagranicznym, wliczając w to zawody na terytorium Ukrainy. Doświadczenie zdobywał także ucząc kursantów w profesjonalnych placówkach tanecznych. Właśnie w trakcie prowadzenia indywidualnych zajęć spotkał swoją przyszłą narzeczoną.

Historia Alberta Kosińskiego w "Tańcu z Gwiazdami". Od Adrianny Borek do Izabelli Miko

Pierwsze kroki jako nauczyciel w polsatowskim formacie Kosiński postawił podczas wiosennej ramówki w 2025 roku. Jego debiutancką podopieczną w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami" została wówczas reprezentantka Kabaretu Nowaki, Adrianna Borek. Ten duet okazał się niezwykle silny, co zaowocowało zajęciem trzeciego miejsca w ostatecznym starciu. W kolejnym sezonie powierzono mu treningi z prezenterką i aktorką Mają Bohosiewicz, jednak ten etap zakończył się przedwcześnie ze względu na uraz, który wyeliminował gwiazdę po piątym epizodzie. W obecnej edycji tancerz staje do walki o główne trofeum, tym razem przygotowując do występów Izabellę Miko.

