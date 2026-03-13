Paulina Gałązka podbija Taniec z gwiazdami. Zaskakujące kulisy z życia faworytki widzów

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-13 16:23

Paulina Gałązka bez wątpienia należy do grona najciekawszych postaci współczesnego polskiego kina. Szeroka publiczność zapamiętała ją przede wszystkim z głośnej kreacji Emi w przeboju kinowym "Dziewczyny z Dubaju", ale dorobek artystki jest znacznie bogatszy. Pomimo wciąż młodego wieku aktorka ma na swoim koncie dziesiątki wcieleń, za które regularnie zbiera pochwały od środowiska filmowego. Wiosną 2026 roku podjęła zupełnie nowe wyzwanie, stając do zaciętej rywalizacji o Kryształową Kulę w osiemnastej odsłonie programu "Taniec z gwiazdami".

Wsparcie Dody i Lindy. Kariera Pauliny Gałązki nabiera tempa

Przed obiektywem kamery Paulina Gałązka potrafi przeistoczyć się w każdego, udowadniając swoją wszechstronność w produkcjach telewizyjnych i kinowych. Obecnie uchodzi za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskim świecie filmowym. Jej ogromny talent zyskuje poklask nie tylko wśród publiczności, ale również u innych twórców, co w tym środowisku wcale nie jest codziennością. Ogromnymi umiejętnościami trzydziestosześcioletniej artystki otwarcie zachwycali się Bogusław Linda oraz Doda, z którą współpracowała przy tworzeniu niezwykle popularnych "Dziewczyn z Dubaju". Chociaż świat kina docenia ją od dawna, to na początku 2026 roku aktorka postanowiła całkowicie zmienić swoje zawodowe tory. Znajome plany zdjęciowe ustąpiły miejsca błyszczącym kreacjom i wyczerpującym próbom choreograficznym w osiemnastej odsłonie "Tańca z gwiazdami".

Wiek i rodzina Pauliny Gałązki. Z kim spokrewniona jest aktorka

Przyszła gwiazda ekranu przyszła na świat 21 sierpnia 1989 roku w stolicy. Ze względu na młodzieńczą urodę, bardzo trudno uwierzyć, że w bieżącym roku aktorka będzie celebrować już swoje trzydzieste siódme urodziny. W codziennym życiu ma ogromne oparcie w bliskich, a zwłaszcza w mamie Eugenii, która od zawsze uczyła ją empatii. W drugim odcinku tanecznego formatu wzruszona uczestniczka wspominała, jak samotnie wychowująca ją rodzicielka potrafiła dzielić się z potrzebującymi tym, co miała. Artystka pielęgnuje też wyjątkowo silną więź ze swoją prawdziwą siostrą, chociaż wiele osób błędnie zakłada ze względu na nazwisko i fizyczne podobieństwo, że jest blisko spokrewniona z inną aktorką Katarzyną Gałązką.

Mąż Pauliny Gałązki. Kim jest wybranek gwiazdy serialu Pierwsza miłość

Uczestniczka tanecznego show konsekwentnie unika publicznego opowiadania o swoich sprawach intymnych. Jej najwierniejsi fani doskonale wiedzą jednak, że jej życiowym partnerem jest Sindre Sandemo, pochodzący z Norwegii aktor. Artyści poznali się przy wspólnej pracy nad tasiemcem "Pierwsza miłość", a w 2016 roku wzięli cichy ślub w skandynawskiej ojczyźnie mężczyzny.

Od Dziewczyn z Dubaju po mroczne thrillery. Dorobek Pauliny Gałązki

Zanim oficjalnie potwierdzono jej angaż do osiemnastej edycji tanecznego formatu, artystka zdążyła skompletować bardzo bogate CV. Prawdziwym przełomem w karierze okazała się rola Emi w "Dziewczynach z Dubaju", gdzie wybitnie zagrała trudną ewolucję postaci od totalnej naiwności po chłodne wyrachowanie. Ten ogromny sukces wcale jej nie zaszufladkował i nie zamknął na inne projekty. W jej imponującym dorobku błyszczą również takie tytuły jak "Kamienie na szaniec", "Klangor", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Znaki", "Na twoim miejscu" czy komediowy "Juliusz".

