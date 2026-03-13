Paulina Gałązka podbija Taniec z gwiazdami. Zaskakujące kulisy z życia faworytki widzów

Wsparcie Dody i Lindy. Kariera Pauliny Gałązki nabiera tempa

Przed obiektywem kamery Paulina Gałązka potrafi przeistoczyć się w każdego, udowadniając swoją wszechstronność w produkcjach telewizyjnych i kinowych. Obecnie uchodzi za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskim świecie filmowym. Jej ogromny talent zyskuje poklask nie tylko wśród publiczności, ale również u innych twórców, co w tym środowisku wcale nie jest codziennością. Ogromnymi umiejętnościami trzydziestosześcioletniej artystki otwarcie zachwycali się Bogusław Linda oraz Doda, z którą współpracowała przy tworzeniu niezwykle popularnych "Dziewczyn z Dubaju". Chociaż świat kina docenia ją od dawna, to na początku 2026 roku aktorka postanowiła całkowicie zmienić swoje zawodowe tory. Znajome plany zdjęciowe ustąpiły miejsca błyszczącym kreacjom i wyczerpującym próbom choreograficznym w osiemnastej odsłonie "Tańca z gwiazdami".

Wiek i rodzina Pauliny Gałązki. Z kim spokrewniona jest aktorka

Przyszła gwiazda ekranu przyszła na świat 21 sierpnia 1989 roku w stolicy. Ze względu na młodzieńczą urodę, bardzo trudno uwierzyć, że w bieżącym roku aktorka będzie celebrować już swoje trzydzieste siódme urodziny. W codziennym życiu ma ogromne oparcie w bliskich, a zwłaszcza w mamie Eugenii, która od zawsze uczyła ją empatii. W drugim odcinku tanecznego formatu wzruszona uczestniczka wspominała, jak samotnie wychowująca ją rodzicielka potrafiła dzielić się z potrzebującymi tym, co miała. Artystka pielęgnuje też wyjątkowo silną więź ze swoją prawdziwą siostrą, chociaż wiele osób błędnie zakłada ze względu na nazwisko i fizyczne podobieństwo, że jest blisko spokrewniona z inną aktorką Katarzyną Gałązką.

Mąż Pauliny Gałązki. Kim jest wybranek gwiazdy serialu Pierwsza miłość

Uczestniczka tanecznego show konsekwentnie unika publicznego opowiadania o swoich sprawach intymnych. Jej najwierniejsi fani doskonale wiedzą jednak, że jej życiowym partnerem jest Sindre Sandemo, pochodzący z Norwegii aktor. Artyści poznali się przy wspólnej pracy nad tasiemcem "Pierwsza miłość", a w 2016 roku wzięli cichy ślub w skandynawskiej ojczyźnie mężczyzny.

Od Dziewczyn z Dubaju po mroczne thrillery. Dorobek Pauliny Gałązki

Zanim oficjalnie potwierdzono jej angaż do osiemnastej edycji tanecznego formatu, artystka zdążyła skompletować bardzo bogate CV. Prawdziwym przełomem w karierze okazała się rola Emi w "Dziewczynach z Dubaju", gdzie wybitnie zagrała trudną ewolucję postaci od totalnej naiwności po chłodne wyrachowanie. Ten ogromny sukces wcale jej nie zaszufladkował i nie zamknął na inne projekty. W jej imponującym dorobku błyszczą również takie tytuły jak "Kamienie na szaniec", "Klangor", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Znaki", "Na twoim miejscu" czy komediowy "Juliusz".

Paulina Gałązka jak Vanessa Udział w TzG to przełom

