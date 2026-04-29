Robert Górski odnalazł szczęście u boku dużo młodszej dziennikarki. Poznali się w nietypowy sposób

Kamil Polewski
2026-04-29 19:54

Robert Górski, ceniony aktor kabaretowy, znany też z "Ucha Prezesa", znalazł miłość w dość niecodziennych okolicznościach. Jego żona, Monika Sobień-Górska, to dziennikarka, która skontaktowała się z nim w celach zawodowych. Ta relacja szybko przerodziła się w głębsze uczucie, a dziś para tworzy zgrane małżeństwo pomimo różnicy wieku.

Początki znajomości Roberta Górskiego i Moniki Sobień-Górskiej przypominają fabułę romantycznego filmu. Przyszli małżonkowie wpadli na siebie podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Dziennikarka odpowiadała za organizację sesji zdjęciowej do wywiadu, który z popularnym satyrykiem przeprowadzała inna redaktorka. Zwykłe spotkanie służbowe z czasem zaowocowało niezwykle głębokim uczuciem.

Jak poznali się Robert Górski i Monika Sobień-Górska?

Gwiazdor popularnego Kabaretu Moralnego Niepokoju trafił na swoją przyszłą żonę w 2018 roku. Dziennikarka nawiązała z nim kontakt w związku z głośnym serialem "Ucho Prezesa", gdzie komik wcielał się w główną postać. Relacja rozwijała się niezwykle dynamicznie, ponieważ już rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, a na świat przyszła ich córka, Malina. Ceremonia zaślubin została połączona z chrzcinami dziewczynki, co wywołało spore zainteresowanie mediów. Satyryk nigdy wcześniej nie stawał przed ołtarzem, chociaż ma już dorosłego syna z dawnego związku. Obecnie małżeństwo cieszy się wspólnym życiem, relaksując się w niedawno nabytej posiadłości na terenie Hiszpanii.

Robert Górski i jego żona. Ile dzieli ich lat?

Uroczystości odbyły się w malowniczym Czerwińsku nad Wisłą, a prasa chętnie rozpisywała się o metrykach nowożeńców. Satyryk przyszedł na świat w kwietniu 1971 roku, co oznacza, że jest starszy od swojej wybranki o czternaście lat. W minionym roku dziennikarka celebrowała swoje 40. urodziny, podczas gdy znany kabareciarz skończył już 54 lata.

"Monika jest moją pierwszą i ostatnią żoną" - dobitnie skwitował aktor we wspólnym wywiadzie dla magazynu "Viva!".

