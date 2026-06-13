Tragiczny wypadek pod Iławą! Czołowe zderzenie, ofiara i ranni

Tragiczny wypadek pod Iławą. Nie żyje młody kierowca Audi, pięć osób w szpitalu

Do tragicznego wypadku doszło na trasie Prątnica–Łążyn pod Iławą. Po południu zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe: Audi i Volkswagen. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych. Komenda Powiatowa Policji w Iławie poinformowała o zdarzeniu w krótkim komunikacie. "Uwaga wypadek, na trasie Prątnica - Łążyn doszło do zderzenia człowego dwóch pojazdów marki VW i Audi. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierujący pojazdem marki Audi. 5 osób trafiło do szpitala. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora". Ofiarą jest kierowca Audi. To mężczyzna w wieku około 20 lat. Pomimo działań służb nie udało się go uratować. Pięć rannych osób trafiło do szpitala. Na razie nie podano szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia.

Nie wiadomo jeszcze, który z pojazdów zjechał na przeciwny pas ruchu i co doprowadziło do czołowego zderzenia

Siła zderzenia była duża. Na zdjęciach opublikowanych przez iławską policję na Facebooku widać, że jeden z samochodów po uderzeniu wypadł poza jezdnię. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz prokurator. Droga w rejonie wypadku była zablokowana, a funkcjonariusze zabezpieczali teren i ustalali przebieg zdarzenia. Śledczy będą sprawdzać, który z pojazdów zjechał na przeciwny pas ruchu i co doprowadziło do czołowego zderzenia. Na tym etapie policja nie podaje jeszcze dokładnych przyczyn tragedii. Wiadomo jedynie, że sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze będą analizować ślady na drodze, uszkodzenia pojazdów i zeznania świadków.

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