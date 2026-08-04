Niewybuch pod torowiskiem w Warszawie. Zaskakujące znalezisko podczas remontu

Zagrożenie w rejonie placu Bankowego

Ekipy budowlane, pracujące przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Al. Solidarności, dokonały we wtorek o poranku zaskakującego odkrycia. Pomiędzy placem Bankowym a dawnym Kinem Femina natrafiono na niebezpieczny pocisk z czasów wojny.

Służby błyskawicznie zareagowały, instruując mieszkańców pobliskich budynków, by unikali zbliżania się do okien oraz nie opuszczali swoich mieszkań. W gotowości czekały również pojazdy komunikacji miejskiej, przygotowane do ewentualnej ewakuacji ludności.

– Na terenie budowy, na wysokości adresu Al. Solidarności 95/99 znaleziono niewybuch. Na miejscu są saperzy. Wydano zalecenia dla mieszkańców, by m.in. nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku– powiedział PAP rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak.

Utrudnienia w centrum Warszawy

Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich przekazali, że 4 sierpnia w godzinach porannych ekipy rozbiórkowe pracujące na trasie wzdłuż Al. Solidarności natknęły się na niebezpieczny przedmiot.

Pojawienie się niewybuchu wywołało spore zamieszanie komunikacyjne. Przez pewien czas ten kluczowy fragment trasy na granicy Woli i Śródmieścia pozostawał zamknięty dla ruchu.

Z powodu zagrożenia wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego. Przedsiębiorstwo informowało w porannym komunikacie: „Autobusy linii 190 i Z26 kursują objazdem przez Al. Jana Pawła II, Świętokrzyską i Marszałkowską. Ulica zostanie otwarta, a prace remontowe wznowione po zakończeniu działań służb”.

Zobacz zdjęcia z akcji saperów w al. Solidarności:

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