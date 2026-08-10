Rafał Brzozowski i Ida Nowakowska zastąpią Cichopek i Kurzajewskiego? Mamy komentarz gwiazdora

W murach Polsatu aż huczy od zmian. Edward Miszczak nie ukrywa, że kupił program prowadzony dotąd przez Marcina Prokopa u konkurencji, a jego była żona Maria Prokop poprowadzi własne show w Polsacie. Z anteny znikają programy "Interwencja" i "Państwo w państwie", ale do głośnych rozstań doszło też w ekipie śniadaniowego formatu "halo, tu polsat".

Z widzami oficjalnie pożegnali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a na miejsce Ewy Wachowicz ma trafić Ida Nowakowska. Czy są szanse na jej duet z Rafałem Brzozowskim? Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu piosenkarz i były gwiazdor TVP zabrał głos w rozmowie z "Super Expressem".

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Rafał Brzozowski i Ida Nowakowska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Rosną na gwiazdy Polsatu?

Przez lata byli twarzami Telewizji Polskiej, jednak wraz ze zmianami zainicjowanymi pod koniec 2023 roku - zniknęli z programów stacji. Dziś wyrastają na gwiazdy konkurencyjnego Polsatu. Zarówno Rafał Brzozowski (45 l.), jak i Ida Nowakowska (35 l.) wezmą udział w jesiennej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

To jednak absolutnie nie ich pierwszy projekt w Polsacie. Piosenkarz zachwycił właśnie jako Zbigniew Wodecki na prezentacji jesiennej ramówki stacji, którą współprowadziła Nowakowska - współgospodyni gali Miss Supranational 2026. Czy zobaczymy ich znowu w duecie?

Piosenkarz i prezenter dziękuje stacji

W rozmowie z Moniką Tumińską dla "Super Expressu" Rafał Brzozowski wprost przyznaje, że przejście z roli prezentera w TVP do roli wokalisty w Polsacie to dla niego duża zmiana. Nie ukrywa jednak wdzięczności za tę możliwość i podkreśla, że postara się spełnić postawione przed nim oczekiwania.

"Na pewno jest to przeskok, tylko że w roli wokalisty. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że wcześniej głównie prowadziłem programy rozrywkowe, muzyczne, a tutaj [jestem - przyp. red.] jako wokalista i za tę szansę naprawdę dziękuję, bo Polsat się na mnie otworzył i ja staram się nie zawieść" - powiedział.

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Zastąpią Cichopek i Kurzajewskiego? Brzozowski nie jest rannym ptaszkiem

Takiej pewności i zaangażowania brakuje już w kwestii powrotu do roli prezentera. Zapytany, czy chciałby stworzyć duet z zaprzyjaźnioną Idą Nowakowską w "halo, tu polsat", Brzozowski nie owijał w bawełnę. Już podczas współpracy z TVP rozważał poranny program, ale... nie czuje się najlepiej po wczesnych pobudkach. Zdecydowanie lepsza energia towarzyszy mu popołudniami i wieczorami. Jako "nocny marek" świeżo upieczony mąż pięknej Heleny nie jest przekonany do telewizji śniadaniowej.

"Chyba nie. Zresztą, nie wiem... Musiałbym porozmawiać ze stacją, bo ja kiedyś nawet miałem taką rozmowę, kiedy pracowałem jeszcze w telewizji publicznej, żeby ewentualnie jakiś format porobić. Ja po prostu nie lubię rano wstawać" - wyznał nam szczerze.

"Znaczy nie to, że jestem jakimś leniem, ale ja mam tak, że mi się umysł włącza po którejś godzinie po południu i jestem takim bardziej typem 'popołudniowym', nocnego marka. Nawet tak prowadziłem jakieś programy czy nagrywaliśmy rano... miały inną energię. Po południu była zupełnie inna energia, bo wchodziłem w taki luz, który mi absolutnie pasuje. Poza tym ja nie wiem, czy prowadzenie programu jest mi w tej chwili potrzebne" - dodał.

Sonda Brzozowski i Nowakowska zamiast Cichopek i Kurzajewskiego w "halo, tu polsat" - dobry pomysł? Jak najbardziej! Nie, lepiej po staremu! Nie mam zdania