Ida Nowakowska tłumaczy nieobecność na weselu Rafała Brzozowskiego. Nagle wkroczył piosenkarz

Na hucznym ślubie Rafała Brzozowskiego bawiła się śmietanka polskiego show-biznesu. Wśród gości uczestniczących w tym niezwykle kosztownym wydarzeniu znaleźli się między innymi Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Małgorzata Tomaszewska, Krzysztof Gojdź czy bracia Mroczek. Na liście zaproszonych widniało również nazwisko Idy Nowakowskiej, która przez długi czas współpracowała z wokalistą w Telewizji Polskiej. Popularna tancerka nie dotarła jednak na to wystawne przyjęcie.

Ida Nowakowska o ślubie Rafała Brzozowskiego

Podczas oficjalnej prezentacji jesiennej ramówki stacji Polsat prezenterka postanowiła odnieść się do swojej absencji w wywiadzie udzielonym serwisowi Eska.pl. Gwiazda przyznała szczerze, że bardzo zależało jej na wspólnym świętowaniu z zaprzyjaźnionym muzykiem, jednak jej plany pokrzyżowały wcześniejsze ustalenia zawodowe.

Bardzo chciałam być na ślubie Rafała, oczywiście! Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Rafał rzeczywiście... jest tu obok, więc dziękuję ci, Rafał, za zaproszenie. To bardzo miłe! Wiesz, zaproszenia na ślub to jest coś takiego, że po prostu robi się bardzo miło na sercu, że ktoś chce, żebyś ty był, była świadkiem tej ważnej chwili w ich życiu. Więc tak się poczułam. Spędziliśmy bardzo dużo czasu na planie "Twojej Twarzy...", bo my tam naprawdę staliśmy się takim ścisłym gronem. Dużo pracy razem i dużo też emocji było przy tym programie, więc widziałam, jak Rafał też różne rzeczy przeżywał. W ogóle był świetny! Te jego kreacje były fantastyczne, nie powiem więcej, ale super! (...) Robiliśmy wtedy Festiwal Piękna i to już było wcześniej zaplanowane. Bardzo mi przykro - powiedziała w rozmowie z Eską.

Rafał Brzozowski przerywa wywiad Idy Nowakowskiej

Niespodziewanie w trakcie udzielania wywiadu do dyskusji włączył się sam pan młody. Rafał Brzozowski błyskawicznie uciął wszelkie ewentualne spekulacje i zapewnił, że nie żywi absolutnie żadnej urazy do koleżanki z branży. Wokalista jednoznacznie zaznaczył, że prezenterka od razu poinformowała go o kolidujących terminach związanych z pracą na wizji.

Iduś od razu powiedziała, że nie może, bo miała wtedy [Festiwal Piękna] w Polsacie. (...) Bardzo się cieszę, że Ida wróciła do Polsatu... znaczy wróciła do telewizji, do Polsatu jako prezenterka, to się należy! I powinnaś prowadzić tutaj jak największe rzeczy, bo zasługujesz na to. Naprawdę! - powiedział do mikrofonu.

Ida Nowakowska wraca do telewizji! Dlaczego nie była na ślubie Brzozowskiego?