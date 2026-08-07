Szczuplutka Izabela Kuna wywija zgrabnymi nogami. 55-letnia aktorka pląsa niczym młódka!

Iza Kuna w "Tańcu z Gwiazdami"

Izabela Kuna dołącza do grona uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" i już pokazała, na co ją stać. Aktorka pojawiła się na konferencji ramówkowej Polsatu i od razu udowodniła, że parkiet nie jest jej straszny. W pewnym momencie dała się porwać tancerzom i z szerokim uśmiechem pląsała w rytm muzyki, zbierając brawa zgromadzonych gości. Wyglądała przy tym zachwycająco i bardzo młodo.

Choć rywalizacja jeszcze się nie rozpoczęła, fani już typują ją na jedną z faworytek. Trudno się dziwić, Kuna od lat zachwyca naturalnością, energią i świetną formą. Podczas ramówki postawiła na elegancką stylizację, która doskonale podkreśliła jej smukłą sylwetkę i zgrabne nogi. Najpierw pokazała się w obszernych dżinsach i górze w kolorze szampana, a później wyskoczyła na scenę w kusej sukience, która mało co zakrywała. Aktorka wygląda znakomicie! Ma figurę, której mogłaby pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka z branży.

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Dała popis podczas kręcenia klipu

Na tym jednak nie koniec. Do sieci trafiły już zdjęcia zza kulis nagrań promocyjnego klipu do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na fotografiach widać Izabelę Kunę w towarzystwie pozostałych uczestników programu. Przygotowania do kolejnego sezonu ruszyły pełną parą! Choć produkcja wciąż skrywa wiele tajemnic (jak to, kto zajmie miejsce Ewy Kasprzyk na fotelu jurora), promocyjne kadry skutecznie rozbudziły apetyt widzów.

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Dla Izabeli Kuny będzie to zupełnie nowe wyzwanie. Aktorka przez lata prezentowała swój talent na scenie teatralnej, w filmach i serialach, ale teraz przyjdzie jej zmierzyć się z zupełnie innym rodzajem presji. W "Tańcu z Gwiazdami" liczą się bowiem nie tylko talent i pracowitość, lecz także opanowanie choreografii, kondycja oraz odporność na stres.

Myślicie, że Kuna sobie poradzi?

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