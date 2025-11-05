Iza Kuna mówi wprost: "Jestem snobką". Mogłaby wydać 1000 zł na zwykłą białą koszulkę

Izabeli Kuny nie trzeba przedstawiać - to nazwisko i twarz dobrze znają wszyscy fani polskiego kina. Aktorkę można oglądać w nowej części komedii "Teściowie", oczywiście grała też w poprzednich, ale również w "All Inclusive", "Morderczyniach", nowej wersji "Znachora", serialu "Sexify", "Listach do M.", "Klerze", "Wołyniu"... można wymieniać i wymieniać, bo na koncie gwiazdy jest już ponad 100 produkcji, a przecież aktorka wciąż nagrywa nowe.

Kuna dobrze zna wartość pieniądza

Izabela Kuna jest popularna, lubiana przez widzów i ma talent oraz świetną renomę - nic więc dziwnego, że zarabia i to niemałe pieniądze, choć nie zawsze tak było. Kilka lat temu wyznała, że na początku ścieżki zawodowej nie dawała rady utrzymać się z aktorstwa i jeździła do Norwegii, by tam dorabiać, sprzątając i remontując. Po raz pierwszy do pracy poza granice Polski Kuna wyjechała zaledwie jako 19-latka.

W wieku 19 lat wyjechałam i zobaczyłam inny świat. Myśmy pojechali tam z moim ówczesnym mężem. To był kierunek, gdzie można było zarobić pieniądze i to dosyć szybko, i tam trafiliśmy do takich domów, do których jeździliśmy co roku. Mieliśmy tzw. stałą metę. Robiłam tam imprezy, jak okazywało się, że moi koledzy też tam byli i pracowali. Zarabiałam bardzo dobre pieniądze, naprawdę - mówiła Kuna w rozmowie z Żurnalistą.

Teraz może być rozrzutna

Po latach pracy w zawodzie aktorki Iza Kuna może pozwolić sobie na zakup droższych rzeczy i korzysta z tego prawa, ile może. Blisko 55-letnia gwiazda nie ukrywa, że jest snobką i kocha wydawać pieniądze na drogie ubrania czy gadżety.

W rozmowie z Maksem Behrem Kuna przyznała, że najbardziej w pieniądzach lubi to, że może je wydać.

One mnie dowartościowują - stwierdziła.

Gdy została zapytana o to, czy kupiłaby koszulkę za 1000 zł, gdy identyczną można nabyć za 100, odpowiedziała:

Nie ma sytuacji, że t-shirt za tysiąc się nie różni od tego za 100. Niektórzy to zrozumieją, że wchodzę do sklepu i zawsze podoba mi się ta rzecz, która jest droższa. W związku z tym jestem snobką. W ogóle od tego nie uciekam. Jestem rozrzutna. No ale co ja mam na to poradzić? Nikt mi nic nie dał, sama na to wszystko zarabiam. Nikomu nic nie zabrałam. Jak mam 55 lat, w tym roku skończę, no to ciężko chyba wyobrazić sobie, że się zmienię nagle

"No jasne! Kupuj Izulka" - wsparła koleżankę Sonia Bohosiewicz. A fani gwiazdy dodali:

"No i pięknie ! Szczerze, bez owijania w bawełnę i z klasą", "Szczera! Wspaniała!", "Świetna kobieta", "Iza, kocham Cię za te słowa (i nie tylko). Mam tak samo i już dosyć mam odbierania tego za problem. Super to ujęłaś".

