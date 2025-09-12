Nowe twarze w kinowym hicie. Film "Teściowie 3" od dziś w kinach. Kto zagra?

Już 12 września do kin w całej Polsce trafi trzecia część hitowego filmu "Teściowie 3". Tym razem po nieudanym ślubie i szalonej podróży poślubnej fabuła skupi się na chrzcie wnuka tytułowych teściów. W filmie ponownie zobaczymy Maję Ostaszewską (53 l.), Izabelę Kunę (54 l.) i Adama Woronowicza (51 l.). Po przerwie powraca też Marcin Dorociński (52 l.). Nie zabraknie nowych twarzy!

  • Premiera "Teściów 3". Film w kinach już od 12 września.
  • Na ekranach ponownie Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Marcin Dorociński (po przerwie).
  • Powrót Marcina Dorocińskiego w roli Andrzeja ma ukazywać ludzką stronę związków i możliwość naprawy błędów.
  • Ostaszewska chwali mocny drugi plan i wyrazistość postaci.

Film "Teściowie" podbił serca Polaków. Właśnie doczekał się trzeciej części. Tym razem fabuła skupi się na chrzcinach dziecka, które organizują główni bohaterzy. Do filmu w roli Andrzeja, męża Małgorzaty (Ostaszewska) powraca Marcin Dorociński. Aktor nie wystąpił w drugiej części hitu. Zgodnie z fabułą on i jego żona rozstali się. - Tak się cieszę, że wrócił. Ten wątek jest ludzki, życiowy - pokazuje, że wszyscy popełniamy błędy, ale warto dawać sobie przestrzeń na pracę nad sobą i dostrzec siebie na głębszym poziomie. Czasem trzeba kryzysu, zbłądzenia, by móc w ogóle zobaczyć, co się miało - opowiada Maja Ostaszewska.

Nowe twarze w obsadzie filmu "Teściowie 3"

Nie zabraknie nowych twarzy. Do obsady dołączyła Magdalena Popławska (45 l.).

Ogromnie mnie ucieszyło, że moją filmową przyjaciółkę zagrała moja bardzo serdeczna koleżanka z teatru. Magda jest cudowną aktorką i idealnie czuje balans między tym, co śmieszne, a tym, co ma być poważne. Spędziłyśmy razem dużo czasu, a relacja tych postaci to trochę mieszanka miłości i nienawiści

- ujawniła Ostaszewska tuż przed premierą w rozmowie z portalem Na ekranie.

Powiem szczerze: my bardzo się lubimy i rozumiemy w tym składzie. Wspieramy się wzajemnie. Właściwie nigdy nie zdarzyła się sytuacja konfliktowa, a to już przecież trzecia część

- zapewnia aktorka w tym samym wywiadzie.

W "Teściach 3" zobaczymy też Wojciecha Mecwaldowskiego (45 l.). - Oboje wnoszą coś bardzo ciekawego do tej fabuły. Drugi plan zawsze jest u nas mocny. Cieszę się, że zadbano o takie perełki i o to, że każdy jest wyrazisty - podsumowuje Maja Ostaszewska. DECK

