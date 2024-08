Odmieniona Magda Popławska. Co oni zrobili z jej włosami?

Sykut-Jeżyna nosi je na wielkie wyjście, Lewandowska na co dzień. Ale to Olejnik skradła nimi show

Magdalena Popławska przeszła metamorfozę do nowej kreacji aktorskiej. W serialu "Powrót do życia" wcieliła się w główną rolę. Gra Maję, która wraca do rodzinnego miasteczka (i do życia, jak sugeruje tytuł) po ponad 20 latach spędzonych za kratami. W więzieniu odsiadywała wyrok za zabójstwo koleżanki ze szkolnej ławy. Nowy polski serial jest rodzimą wersją brytyjskiego "Back to Life", który okazał się hitem. Zdobył kilka nagród, był nominowany do Emmy. Wbrew pozorom to serial z elementami komediowymi.

"Powrót do życia". Polska wersja zagranicznego hitu

Maja, w którą wciela się Magda Popławska, nie ma lekko. Musi znaleźć pracę i spojrzeć w oczy ludziom, którzy mają ją za morderczynię. Kobieta musi też ułożyć sobie stosunki z rodziną, dawnymi przyjaciółki, a nawet byłym chłopakiem. O przeszłości nie da się zapomnieć, nie można jej przekreślić.

Jednak nie tylko Maja ma problemy, mają je też jej bliscy. Matka zdradza ojca Mai, ojciec kolekcjonuje śmieci, a osoby z miasteczka, uchodzące za wyjątkowo religijne wcale nie skupiają się na wierze, raczej na życiu sąsiadów.

"Powrót do życia". Kiedy premiera? Kto gra w serialu?

W serialu "Powrót do życia", który będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go, zagra sporo gwiazd. Na planie pojawią się Małgorzata Socha, Ewa Skibińska, Bartłomiej Kasprzykowski, Henryk Niebudek, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska, Dorota Pomykała, Danuta Stenka. Nie można też zapominać o Magdalenie Popławskiej, która do roli musiała nieco zmienić wizerunek.

Co z premierą serialu "Powrót do życia"? Serial będzie dostępny od 14 sierpnia.

"Powrót do życia". Magda Popławska, jakiej nie znacie

Magda Popławska jako Maja nie wygląda najlepiej, ale właśnie taki był zamiar osób dbających o charakteryzację. Kobieta jest zmęczona, nie maluje się i ubiera w workowate ubrania pozbawione i kształtu, i charakteru. Ma też kiepską, kiczowatą fryzurę - to właśnie ona najbardziej odmieniła wygląd gwiazdy. Zobaczcie zdjęcia!

