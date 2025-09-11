Izabela Kuna pokazała ukochanego! Para jak z żurnala. Te stylizacje nie mogą być przypadkowe

2025-09-11 12:49

Na premierze filmu "Teściowie 3" Izabela Kuna pojawiła się w towarzystwie swojego ukochanego Marka Modzelewskiego. Zakochani zachwycili dopasowanymi stylizacjami, prezentując się niczym para z modowej sesji zdjęciowej. Zobaczcie sami!

Już 12 września do kin wchodzi trzecia część filmu "Teściowie". Na uroczystej premierze nie mogło zabraknąć Izabeli Kuny. Aktorka tym razem nie pojawiła się jednak sama – towarzyszył jej wieloletni partner Marek Modzelewski. Para zaprezentowała się w idealnie dopasowanych, eleganckich stylizacjach, które przyciągały uwagę fotoreporterów.

Izabela Kuna postawiła na nowoczesną klasykę w czerni. Wybrała efektowny top bez rękawów z asymetrycznym wykończeniem, który pięknie podkreślił linię ramion, oraz szerokie, eleganckie spodnie w tym samym kolorze. Minimalistyczną, a jednocześnie niezwykle szykowną stylizację uzupełniła czarnymi szpilkami i małą torebką. Modzelewski z kolei zdecydował się na czarny garnitur, białą koszulę i klasyczne, eleganckie buty. Razem wyglądali niczym para z sesji do modowego magazynu.

Izabela Kuna i Marek Modzelewski są parą od 20 lat

Izabela Kuna i Marek Modzelewski są razem od blisko dwóch dekad. Ich historia rozpoczęła się w 2004 roku przy okazji pracy nad spektaklem "Koronacja" w Teatrze Narodowym. Aktorka przyznawała w wywiadach, że zakochali się w sobie niemal od pierwszego wejrzenia, a z czasem przyjaźń przerodziła się w silny i trwały związek.

Choć para nigdy nie zdecydowała się na ślub, tworzą szczęśliwą patchworkową rodzinę. Kuna wychowuje dwoje dzieci – córkę Nadię z pierwszego małżeństwa i syna Stanisława, który jest owocem związku z Modzelewskim. Dramaturg ma także syna Filipa z poprzedniej relacji.

Relacja aktorki i pisarza od lat wzbudza zainteresowanie fanów. Ona – jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, znana z filmów "Lejdis" czy "Teściowie". On – lekarz i dramaturg, autor scenariuszy, m.in. do popularnej serii, w której gra Izabela.

Kuna i Modzelewski konsekwentnie udowadniają, że prawdziwa bliskość nie potrzebuje formalnych zobowiązań. Zobacz, jak prezentowali się na czerwonym dywanie!

