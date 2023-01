Izabela Kuna płakała na swoim ślubie, ale nie ze szczęścia. Już wtedy przeczuwała najgorsze

Izabela Kuna pojawiła się ostatnio topless na okładce czasopisma "Wysokie Obcasy". Teraz możemy przeczytać wywiad, którego aktorka udzieliła tej gazecie. Gwiazda wróciła wspomnieniami do swojego pierwszego małżeństwa z ojcem jej córki - Dariuszem Kurzelewskim. W rozmowie z medium aktorka stwierdziła, że jej pierwsze małżeństwo od samego początku było skazane na porażkę. Dotarło do niej, że patrząc na Kurzelewskiego nie widzi w nim mężczyzny, z którym chce spędzić resztę życia. Ta myśl towarzyszyła jej również wtedy, gdy na oczach wszystkich ślubowała Dariuszowi. Izabela płakała w trakcie ceremonii, co zdarza się wielu pannom młodym. Jednak w jej przypadku nie były to łzy szczęścia.

- Wysilałam się i za nic nie widziałam nas razem. Aż się popłakałam. Ludzie myśleli, że ze szczęścia. A ja nie mogłam sobie wyobrazić nas jako starych ludzi. No i się sprawdziło - mówi Izabela.

Zgodnie z przewidywaniami aktorki, jej pierwsze małżeństwo nie przetrwało i zakończyło się rozwodem. Dziś Kuna jest szczęśliwa u boku lekarza Marka Modzelewskiego. Podczas ślubu z nim nie targały nią jednak takie emocje, jak w przypadku pierwszego zamążpójścia. Jest pewna, że u jego boku chce przeżyć swoją starość.

- [Mąż - przyp. red.] Jest dla mnie bardzo dobry. Z Markiem myślę często o tym, jak będziemy wyglądać za 20 lat, serio. To mnie wzrusza. Chciałabym go wtedy ciągle lubić - wyznaje aktorka.

Izabela Kuna zdradziła też, czemu nie chwali się zdjęciami ze swoim mężem i czemu - tak jak wiele innych par z show-biznesu - nie pojawiają się razem na okładkach.

- Trochę się obawiam takiego chwalenia i opowieści o szczęśliwym związku. Potem może być wstyd, gdy się wszystko rozpadnie. Para pojawia się razem na okładce magazynu, a później trzeba tę okładkę drzeć na pół - stwierdziła Izabela.