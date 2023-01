Iza Kuna topless. Internauci oniemieli! "Jak dobrze, że się rozebrałaś"

Syn Krzysztofa Skiby niedawno zrobił coming out. Teraz Tytus wyznaje, że był rozczarowany postawą ojca

Izabela Kuna to popularna aktorka, która raczej niewiele opowiada o swoim życiu prywatnym. Jednym z wyjątków była jej rozmowa z Żurnalistą, kiedy to wspominała o swojej przeszłości, a także kompleksach. Aktorka nie ukrywała, że dopiero od pewnego czasu podoba się samej sobie.

Iza Kuna chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych. Niedawno pochwaliła się sylwetką, pozując do zdjęć w samym bikini. Teraz poszła o krok dalej i opublikowała zdjęcie topless! Fotografia, którą pokazała Izabela Kuna na Instagramie, zdobi okładkę magazynu "Wysokie Obcasy Extra". Aktorka wygląda fenomenalnie!

Iza Kuna topless. Trudno oderwać wzrok

Iza Kuna to gwiazda o wyjątkowej urodzie, a także nienagannej figurze. To nie pierwszy raz, kiedy zapozowała bez stanika. Kuna pokazała światu zdjęcie topless m.in. w sierpniu 2021 roku. Teraz z kolei pochwaliła się efektami sesji okładkowej. Jesteśmy oczarowani!

"Bardzo Dziękuję Wszystkim za możliwość wypowiedzenia się i rozebrania ❤️ Za niezwykłą sesję i za wywiad dotykający tego, co boli" - napisała Iza Kuna na Instagramie.

Trudno przejść obojętnie obok zachwycającego zdjęcia. Internauci, w tym znajomi Kuny ze świata gwiazd, zasypali ją komplementami. Małgorzata Foremniak ułożyła nawet wierszyk!

"Kuna / Ty jesteś jak / Łuna / Nie da się Ciebie niczym / Zagasić. / Może, ewentualnie.. / Szampanem.!" - napisała. "Petarda! Piękno i moc! Love it!" - zachwyciła się Maja Ostaszewska. "Iza, jak dobrze, że się rozebrałaś, a my dzięki Tobie możemy podziwiać to zdjęcie. Wyglądasz wspaniale", "Petarda", "Bosko, pani Izo", "Wybitnie piękna", "Super sexy i pozytywna okładka" - chwalą internauci.

To zdjęcie trzeba zobaczyć!