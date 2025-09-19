"Teściowie 3" hitem kinowym. Wyniki są fenomenalne

Film "Teściowie" od pierwszych dni cieszy się ogromnym zainteresowaniem – sale w największych multipleksach i kinach studyjnych wypełniają się po brzegi, a widzowie wychodzą z seansów z uśmiechem i entuzjazmem, rekomendując go dalej. "Teściowie 3" stało się jednym z tych tytułów, które nie tylko bawią, ale też prowokują do rozmów o rodzinnych relacjach i ich granicach.

W rolach głównych ponownie zobaczymy plejadę gwiazd, która gwarantuje nie tylko świetną grę aktorską, ale i mnóstwo emocji: Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Marcin Dorociński. W filmie partnerują im także m.in. Magdalena Popławska, Wojciech Mecwaldowski i Joachim Lamża.

Chrzcić czy nie chrzcić?

"Teściowie 3" to pełna humoru i błyskotliwych dialogów opowieść o tym, jak daleko można się posunąć w imię własnych przekonań. Film już dziś należy do grona najchętniej oglądanych produkcji tego roku w polskich kinach.

Producentem filmu jest Akson Studio („1670”, „Filip”, „Chopin, Chopin!”), koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery i NEXT FILM. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

Teściowie 3 - o czym jest film?

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

"Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a zdrada nie dzieli tak mocno jak… święty sakrament!