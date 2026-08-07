Karolina Szostak "zapomniała" spodni na imprezę Polsatu. Gwiazda kilka lat temu przeszła niesamowitą metamorfozę!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-07 14:15

Karolina Szostak była jedną z całego mnóstwa gwiazd, które stawiły się na imprezie ramówkowej Polsatu. 50-letnia dziennikarka, która absolutnie nie wygląda na swój wiek, zaszalała ze strojem. Miała na sobie tylko obszerną, białą marynarkę! A co ze spodniami? "Zapomniała" o nich. Zobaczcie zdjęcia.

Karolina Szostak szykownie, ale bez spodni

Karolina Szostak doskonale wie, jak przyciągnąć spojrzenia! Dziennikarka sportowa, która nie od dziś bryluje na salonach, pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu w stylizacji, obok której nie sposób było przejść obojętnie. Zamiast klasycznej sukienki czy eleganckiego garnituru postawiła na śnieżnobiałą marynarkę oversize, całkowicie rezygnując ze spodni. To był odważny ruch, ale się opłacił - od gwiazdy telewizji nie dało się oderwać oczu.

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Luźna marynarka z głębokim dekoltem wyeksponowała długie nogi prezenterki, a całość uzupełniły złote szpilki, subtelna biżuteria i niewielka czarna torebka. Odważna kreacja idealnie wpisała się w światowy trend, który coraz śmielej pojawia się także na polskich salonach. Zdjęcia Szostak błyskawicznie obiegły internet. Jak wyszło? ZOBACZCIE GALERIĘ i sami oceńcie.

Karolina Szostak ma za sobą niesamowitą metamorfozę. Zrzuciła kilkadziesiąt kilogramów

Kilka lat temu o Karolinie Szostak mówiło się przede wszystkim w kontekście spektakularnej przemiany. Dziennikarka schudła kilkadziesiąt kilogramów! Metamorfoza opierała się na żelaznej dyscyplinie. Gwiazda otwarcie opowiadała o zmianie nawyków żywieniowych i okresach stosowania bardzo restrykcyjnej diety. Napisała również książki poświęcone odchudzaniu, które na pewno zainspirowały wiele osób do walki o lepsze zdrowie i życie.

Nie każdy tyje czy puchnie od nadmiernego jedzenia czy źle zbilansowanej diety. Mamy różne genetyczne predyspozycje. Jedni są chudzi od urodzenia i umrą chudzi, inni tyją i chudną, a jeszcze inni są grubi od dziecka do dorosłości, robią operacje bariatryczne i stosują różne leki. Ja próbuję innych metod i widzę efekty. Zapisałam się na pilates. Poszłam raz, potem drugi, trzeci... i zakochałam się. To jest genialne! - wyznała Szostak w "Vivie!".

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Choć w ostatnich latach gwiazda rzadziej pojawia się na celebryckich imprezach, ramówki Polsatu nie mogła przegapić. I udało jej się zrobić wielkie wejście!

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