Karolina Szostak zaszalała ze strojem! Na koronki zarzuciła obszerną marynarkę. Dobry wybór?

Karolina Szostak cała na czarno. Ale te koronki narobiły zamieszania!
Karolina Szostak pokazała się na gali Best Brands Poland 2026 i skradła show. Wszystko dzięki stylizacji, która nie była ani zbyt wyzywająca, ani zachowawcza. Nie była nudna, choć gwiazda postawiła na przewidywalną i powszechnie wybieraną czerń. Nie była zanadto elegancka, ale też zbyt nieformalna. Dziennikarka połączyła koronkową bazę - rajstopy i górę stroju z obszerną marynarką. Ten ostatni element może budzić kontrowersje i na pewno nie wszystkim się spodoba, ale wydawało się, że 50-latka czuła się w nim jak ryba w wodzie.
Karolina uzupełniła stój niewielką torebką i butami na wysokich obcasach, lekko zakręciła włosy, a urodę podkreśliła makijażem. Jak wam się podoba jej stylizacja z pazurem?
Inne gwiazdy też postawiły na elegancję
Szostak nie była jedyną kobietą, która podczas imprezy pojawiła się w czerni. Ten kolor zdominował czerwony dywan, choć gwiazdy sięgnęły też po biel. Paulina Sykut-Jeżyna na galę przybyła w długiej sukience i marynarce z szalem. Miała na sobie kilka warstw i nie odsłoniła za wiele ciała, skrzętnie ukrywając zgrabną sylwetkę, na którą ciężko pracuje na siłowni (co pokazuje na swoim profilu na Instagramie). Sykut w "Tańcu z Gwiazdami" przyzwyczaiła nas do stylizacji szykownych, ale jednak zmysłowych i odsłaniających to czy owo. Ale nie tym razem!
Patricia Kazadi postawiła na czerń połączoną z bielą - zestawiła długą, kolumnową spódnicę z klasyczną koszulą i mocno podkreśliła talię. Z kolei Kasia Cichopek sięgnęła po czystą biel. Miała na sobie kombinezon z odważnym gorsetem, ale ramiona i dekolt okrywała jej cienka, prześwitująca tkanina ozdobiona perłami. Jak oceniacie, kto wypadł najlepiej?
