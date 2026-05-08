Ten kosmetyk był z Polkami od PRL-u. Niezauważony zniknął z półek. Tej kosmetycznej perełki już nigdzie nie kupisz

Kultowy kosmetyk z PRL-u już nie jest dostępny. Polki go kochały

Obecny rynek kosmetyków w Polsce to prawdziwy raj. Mamy wiele jakościowych marek, którym Polkom może zazdrościć cały świat. Były jednak takie kosmetyków, które zajmowały szczególne miejsce w sercach miłośników świata beauty. Ta było z kultowym mydłem Fa. Niby tylko zwykłe mydło, a przez lata kojarzyło się z luksusem i pięknem. Jeszcze w latach 90-tych mydło Fa było jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w swojej kategorii, a niespełna rok temu niezauważenie zniknęło ze sprzedaży.

Mydło Fa to produkt, który znają praktycznie wszyscy. W czasach, gdy półki w drogeriach nie uginały się od kosmetyków było szeroko dostępnie. Jego produkcja rozpoczęła się w latach 70-tych w Niemczech. Przez dekady produkt ten reklamowany był jako nowoczesny oraz delikatny dla skóry. Mydło Fa było symbolem swojej kategorii. W pewnym momencie było ono jednym z najchętniej kupowanych mydeł w całej Europie. W PRL-u jego dostępność w Polsce była niewielka i można było je kupić jedynie w Pewexie lub przywieźć z Zachodu. W latach 90-tych mydła Fa stało się dostępne dla wszystkich i na dobre zagościło w domach wielu Polaków. Jego popularność była tak wielka, że powstała o nich nawet piosenka. "Mydełko Fa" to utwór disco polo wykonywany przez Marlenę Drozdowską i Marka Kondrata, w późniejszym okresie również przez Mariusza Czajkę i Pawła Wawrzeckiego. Do dzisiaj jest to jedna z bardziej rozpoznawanych piosenek gatunku, która gości na imprezach czy weselach.

W roku 2025 podjęto decyzję o zakończeniu pewnej i epoki i wycofaniu mydła Fa ze sprzedaży. Powodem takiej decyzji była zmiana nawyków klientów. Obecnie mydła w kostce sprzedają się coraz gorzej, a konsumenci częściej wybierają żele pod prysznic. Nie znaczy to, że mydła Fa już nigdzie nie da się kupić. Można je znaleźć na aukcjach internetowych, gdzie osiągają ceny nawet kilkudziesięciu złotych.

