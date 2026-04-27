Ulubiona marka kosmetyczna Polek zmieniła nazwę. Teraz to Ewelina Kosmetyczna. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Ulubiona marka kosmetyczna Polek zmieniła nazwę. Teraz to Ewelina Kosmetyczna

Na wiele fanek marki Eveline Cosmetics czekała niemała niespodzianka. Lubiana przez tysiące Polek marka kosmetyków zmieniła swoją nazwę w mediach społecznościowych. I teraz zamiast zagranicznie brzmiącej nazwy pojawiła się jej spolszczona wersja, czyli Ewelina Kosmetyczna. Jednak ta wersja nie jest żadną nowością. Otóż wiele influencerek już od lat stosowało nieoficjalne tę nazwę podczas promocji kosmetyków marki.

Eveline Cosmetics wsparła zbiórkę podczas streamu Łatwogang

Zmiana nazwy marki w mediach społecznościowych zbiegła się w czasie z wielką akcją Łatwogang na YouTubie, podczas której zbierane były środki na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Marka Eveline Cosmetics przekazała na zbiórkę aż 1,2 miliona złotych i tym samym stała się jednym z najhojniejszych darczyńców. Przypomnijmy, że przez 9 dni trwał stream na żywo, w trakcie którego youtuber Łatwogang prowadził zbiórkę pieniędzy na wsparcie dzieci walczących z nowotworami. Impulsem była piosenka Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" nagrana z Mają Mecan - podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Podczas streamu zebrano ponad 251 milionów złotych.

Kosmetyki od Eveline Cosmetics. Co je wyróznia?

Eveline Cosmetics to znana polska firma produkująca kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Powstała w 1983 roku i od tego czasu stała się jedną z największych marek kosmetycznych w Polsce. Na początku swojej działalności marka sprzedawała głównie tusze do rzęs i pomadki, a dopiero później rozszerzyła ofertę o pielęgnację skóry i inne produkty. Obecnie wachlarz oferowanych kosmetyków Eveline Cosmetics jest naprawdę szeroki. W drogeriach w całym kraju możemy kupić kremy i sera do twarzy, kosmetyki do makijażu, produkty do pielęgnacji ciała i włosów, a także kosmetyki do paznokci. Z pewnością kosmetyki Eveline swój sukces zawdzięczają swojej jakości, dostępności, ale również przystępnym cenom.

