Już 2 plasterki codziennie wieczorem sprawią, że zmniejszysz zmarszczki wokół ust. Zmarszczki się wygładzą jak przy botoksie. Sposób na zmarszczki

Zmarszczki to całkowicie naturalny proces starzenia się skóry. Nie można go całkowicie powstrzymać, ale istnieją sposoby na jego spowolnienie. Mówi się, że pielęgnację przeciwzmarszczkową należy wprowadzić do swojej rutyny już po 25-tym roku życia. Faktycznie, badania naukowe wskazują, że mniej więcej w tym wieku organizm spowalnia i zaczyna produkować coraz mniej kolagenu oraz elastyny. Nie znaczy to jednak, że młode kobiety powinny od razu sięgać po silne, inwazyjne kremy.

Aby spowolnić procesy starzenia się skóry należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. To nie tylko kremy przeciwzmarszczkowe, ale także zdrowy tryb życia, picie wody, a także stosowanie kosmetyków z filtrem. To właśnie promienie słoneczne odpowiadają nawet za 80 proc. procesów starzenia się skóry. Możesz również wprowadzić do swojej rutyny naturalną pielęgnację. Pamiętaj jednak, że stosowanie samodzielnie przygotowanych kosmetyków wymaga podstawowych zasad. Przede wszystkim, sprawdź, czy domowe składniki nie wywołują alergii skórnej, a także zawsze zużywaj je na bieżąco. Domowe maseczki czy wcierki nie zawierają konserwantów, które przedłużają ich świeżość.

Zmiksuj i wklep w skórę. Już po jednym użyciu cera będzie napięta i wygładzona

Jednym ze sposobów na wykorzystanie natury w pielęgnacji jest maseczka z dyni. Warzywo to zawiera wiele witamin, w tym witaminę C, A oraz E, także cynk. Dodatkowo zawarty beta-karoten działa przeciwstarzeniowo i neutralizuje działanie wolnych rolników. Dynia delikatnie złuszcza naskórek pozostawiając cerę wygładzoną oraz promienną. Wystarczy, że wymieszasz 2 łyżki puree z pieczonej dyni z 1 łyżeczką miodu. Tak przygotowaną maseczkę nałóż na skórę na około 20 minut. Po tym czasie zmyj wszystko zimną wodą. Regularne stosowanie maseczki minimalizuje widoczność zmarszczek i sprawia, że skóra jest bardziej odżywiona.

Nałóż dwa pasterki na skórę wokół oczu, a pozbędziesz się opuchlizny i cieni

Ziemniaki, często niedoceniane w domowej pielęgnacji, mogą okazać się sprzymierzeńcem w walce z oznakami zmęczenia wokół oczu. Wiele osób poleca przykładanie cienkich plasterków surowego ziemniaka na skórę pod oczami jako prosty i naturalny sposób na redukcję cieni i opuchlizny. Uważa się, że enzymy zawarte w ziemniakach, takie jak katecholaza, mają właściwości rozjaśniające, co może pomóc w zmniejszeniu widoczności ciemnych kręgów. Dodatkowo, chłód ziemniaka działa obkurczająco na naczynia krwionośne, co przyczynia się do zmniejszenia opuchlizny i daje uczucie odświeżenia. To domowy sposób, który od lat cieszy się popularnością wśród zwolenników naturalnych metod pielęgnacji.

