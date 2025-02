Zielona maseczka, która wyprasuje zmarszczki niczym żelazko. Wystarczą 3 składniki z kuchni, a Twoja skóra będzie wyraźnie napięta i pełna blasku

Wymieszaj ze sobą te 3 składniki i nałóż na skórę. Wyprasuje zmarszczki niczym żelazko

Wiele kobiet zastanawia się, jak zminimalizować widoczność zmarszczek. Procesy starzenia się skóry nie są pożądane. Coraz więcej osób zwraca jednak uwagę, że zmarszczki warto polubić. Są one swoistą mapa naszych wspomnień i elementem życiowej dojrzałości. Pojawiające się bruzdy na skórze wynikają z wielu czynników. Na ich powstawanie wpływ na genetyka, styl życia, stres oraz pielęgnacja. Ta ostatnio to, coś co warto wprowadzić do swojej codziennej rutyny. Kobiety dojrzałe powinny pamiętać o nawilżaniu swojej skóry. Składniki aktywne takie jak kwas hialuronowy, ceramidy oraz trehaloza powinna na stale zagościć w naszej pielęgnacji. Wśród składników, które wygładzają drobne linie i ujędrniają skórę warto pamiętać retinoidach, kwasach oraz peptydzie miedziowym.

Domowe maseczki mogą być świetnym uzupełnieniem profesjonalnej pielęgnacji. Pamiętaj jednak, że nigdy jej nie zastąpią. Kosmetyki z drogerii posiadają w składzie substancje przenikające wgłąb skóry, a także konserwanty, które wydłużają ich trwałość. Samodzielnie przygotowywane kosmetyki należy zużywać na bieżąco i ich nie przechowywać.

Domowa maseczka na zmarszczki - krok po kroku

Do przygotowania maseczki na zmarszczki potrzebujesz:

pół dobrze dojrzałego awokado

1 białko kurze

pół banana bez skórki

Banana i awokado dokładnie rozgnieć, dodaj białko i całość wymieszaj. Tak przygotowaną masę nałóż na twarz na około 20 minut. Po tym czasie zmyj maseczkę chłodną wodą i zaaplikuj serum oraz krem na twarz. Awokado to bogate źródło zdrowych tłuszczy oraz witamin. Wspiera regenerację naskórka oraz ma działanie przeciwutleniające. Banan zawiera witaminą B6 oraz potas, które wpływają na jędrność oraz elastyczność skóry. Z kolei kurze białko świetnie wygładza drobne linie na skórze. Tego rodzaju maseczkę możesz na stałe wprowadzić do swojej pielęgnacji lub stosować jak zabieg bankietowy, czyli aplikować na skórę przed większym wyjściem.

