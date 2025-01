Wystarczy 20 minut, aby pozbyć się zmarszczek. To prawdziwy pogromca starości. Odmłodzi cerę i doda jej blasku. Domowa maseczka na zmarszczki

Tylko do soboty kupisz bestsellerową odżywkę do włosów w promocji Rossmanna za 14 zł. Efekt tafli na włosach już po pierwszym użyciu. "Najlepsza odżywka w historii"

Zmarszczki na twarzy to efekt naturalnego procesu starzenia się naszego organizmu. Jest to związane ze stopniowo zmniejszającą się produkcją fibroblastów odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie zmarszczki pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust. Oczywiście proces ten można skutecznie spowolnić, stosując odpowiednią dietę i pielęgnację skóry. I tu warto się zatrzymać, gdyż oprócz kupowania kolejnych kremów poprawiających elastyczność cery, warto wprowadzić również do swojej pielęgnacyjnej rutyny domowe maseczki na zmarszczki. Składające się z naturalnych składników maseczki przygotujesz samodzielnie, a dostarczą one skórze wielu witamin i ją nawilżą. Jedną z nich wystarczy trzymać na twarzy przez 20 minut dziennie, a szybko zauważysz, jak zmarszczki się spłycają, a cera jest odmłodzona. Jak zrobić tę domową maseczkę na zmarszczki?

Domowa maseczka na zmarszczki odmłodzi cerę. Jak ją zrobić i stosować?

Do zrobienia domowej maseczki odmładzającej, która działa niczym pogromca zmarszczek potrzebujesz jedynie miodu i awokado. W małej miseczce rozgnieć połówkę dojrzałego awokado i dodaj dwie łyżki miodu. Wymieszaj oba składniki i nałóż na oczyszczoną twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą i gotowe. Taką maseczkę na zmarszczki można stosować nawet 2 razy w tygodniu.

Przyczyny powstawania zmarszczek

Wyróżniamy kilka przyczyn pojawiania się zmarszczek. Poza wiekiem należą do nich:

nadmierna ekspozycja na słońce bez zastosowania filtrów,

bogata mimika twarzy,

niezdrowa dieta,

picie zbyt małej ilości wody,

palenie tytoniu i częste spożywanie alkoholu,

nieprawidłowa pielęgnacja skóry twarzy, np. niedostateczne nawilżanie cery, niezmywanie makijażu na noc.

